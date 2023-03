Anker 3-in-1 Cube mit MagSafe für 159,95 Euro im Test

Ist das so etwas wie der Ritterschlag für Anker? Das amerikanisch-asiatische Unternehmen, das für seine günstigen und soliden Ladelösungen bekannt ist, darf seit Ende 2022 ein hochwertiges MagSafe-Ladegerät exklusiv im Apple Store verkaufen. Die Rede ist vom Anker 3-in-1 Cube, der aktuell endlich mal wieder verfügbar ist.

Der Preis ist für Anker-Verhältnisse ungewöhnlich hoch. Der Cube kostet 159,95 Euro, ist damit aber genau so teuer wie vergleichbare Ladestationen von Herstellern wie Belkin oder Mophie. Das Problem am hohen Preis: Der exklusive Verkaufsweg über den Apple Store macht die sonst für Anker üblichen Rabattaktionen unmöglich.

Anker 3-in-1 Cube ist ein fast perfekter Würfel

Trotzdem wollen wir uns den Anker 3-in-1 Cube mit MagSafe so wie jedes andere Produkt genauer ansehen. Denn vielleicht gefällt er euch optisch ja besonders gut? Das wäre durchaus nachvollziehbar, denn das Design ist definitiv einzigartig. Mir ist jedenfalls noch kein Ladegerät für das iPhone, die Apple Watch und die AirPods über den Weg gelaufen, dass so gestaltet ist.

Der Anker 3-in-1 Cube ist ein fast perfekter Würfel. Lediglich die Höhe von 6,34 Zentimetern tanzt etwas aus der Reihe, denn Länge und Breite betragen jeweils 6 Zentimeter. Das in dunklem Grau gehaltene Material macht einen sehr hochwertigen und stabilen Eindruck, mein innerer Monk hätte sich leidlich ein farblich passendes Kabel samt Netzteil gewünscht.

Aus technischer Sicht ist das schwarze USB-C-Netzteil, das Anker mit in die Packung legt, aber sehr bemerkenswert. Es liefert 30 Watt Leistung und hat integrierte Stecker für die USA. Adapter für EU und UK steckt man einfach auf. Das ist perfekt für Reisen – eigentlich fehlt nur noch eine kleine Transporttasche.

Das iPhone wird auf einer MagSafe-Fläche geladen, ab dem iPhone 12 hat Apple die magnetische Technik in seine Smartphones integriert. Den Deckel des Anker 3-in-1 Cube kann man dabei aufklappen, um das iPhone in die gewünschte Position zu neigen. Auffällig ist der relativ schwache Magnet – den Anker wohl nicht ohne Grund so verbaut hat. Das iPhone wird problemlos gehalten, kann auch aufgrund des hohen Gewichts des Würfels aber einfach abgenommen werden, ohne dass die Ladestation sich bewegt. Das gefällt mir prima.

Ladepuck für die Apple Watch ist pfiffig versteckt

Der Ladepuck für die Apple Watch ist auf der rechten Seite des Anker 3-in-1 Cube versteckt. Man muss lediglich leicht auf die Seite drücken, um die Ladepuck herausziehen zu können. Leider lässt sich der Winkel des Ladepucks nicht verändern, was für die Fans der nächtlichen Zeitanzeige etwas schade ist. Ansonsten funktioniert der Mechanismus aber sehr gut.

Die AirPods können mitten auf dem Würfel aufgeladen werden, sobald man die Ladefläche für das iPhone aufgeklappt hat. Warum hier auf der Rückseite ein Spiegel verbaut ist, das weiß wohl nur Anker. Am Ende interessiert mich in diesem Fall nur, dass das Ladecase der AirPods aufgeladen wird – und das klappt wunderbar.

Der Anker 3-in-1 Cube dürfte am Ende das kompakteste und offiziell zertifizierte MagSafe-Ladegerät (15 Watt für das iPhone) sein, dass neben dem iPhone gleichzeitig auch die Apple Watch und die AirPods aufladen kann. Und das macht es am Ende nicht nur für den heimischen Nachttisch interessant, sondern sicherlich auch für die eine oder zwei Wochen im Urlaubshotel.