Twelve South: HiRise 3 Deluxe und BookBook fürs iPhone 15 Pro ausprobiert

Wir haben euch in der Vergangenheit bereits so einige Accessoires vom US-Hersteller Twelve South vorstellen können. Das Unternehmen stellt praktisches und hübsches Zubehör für unsere liebsten Apple-Geräte her und konzentriert sich seit jeher alleinig auf passende Produkte für das Apple-Universum. Zuletzt hatte sich Kollege Freddy das „weltweit kleinste 2-in-1-Ladegerät“, das Twelve South Butterfly, in einem Testbericht genauer angesehen.

Aber auch abseits von passendem Reisezubehör findet sich bei Twelve South tolle Accessoires für iPhone und Co. Im Herbst des vergangenen Jahres hat der Hersteller beispielsweise den HiRise 3 Deluxe, eine 3-in-1-Ladestation mit offizieller MagSafe- und Made for Watch-Zertifizierung, vorgestellt. Mittlerweile sind knapp elf Jahre seit der allerersten Generation des Twelve South HiRise vergangen, die damals für das iPhone 5 und das iPad mini erschienen ist.

Das iPhone 5 ist mittlerweile lange Geschichte, und die neue Generation der HiRise-Dockingstation lädt nicht nur das neue iPhone 15, sondern alle MagSafe-iPhones auf. Neben dem magnetischen Dock, das um 35 Grad im Winkel geneigt werden kann, gibt es einen ausklappbaren Ladepuck für die Apple Watch und eine 7,5 Watt Qi-Ladefläche, auf der man beispielsweise die AirPods aufladen kann.

Basisplatte ist nur so groß wie ein iPhone 15 Pro Max

Besonders interessant ist das Design der 3-in-1-Ladestation: Üblicherweise sind bei derartigen Accessoires die Ladeplätze nebeneinander in der Breite angeordnet. Anders beim HiRise 3 Deluxe: Hier reichen die drei Lademöglichkeiten für die Apple Watch, das iPhone und die AirPods in die Tiefe und nehmen so kaum mehr Platz auf einem Schreib- oder Nachttisch als die Fläche eines iPhone 15 Pro Max weg.

Ich hatte nun die Gelegenheit, mir den HiRise 3 Deluxe dank eines Testexemplars genauer anzusehen und einige Zeit auf dem eigenen Schreibtisch ausprobieren zu können. Neben der gewohnt hochwertigen Verpackung von Twelve South bekommt der Käufer bzw. Käuferin im Lieferumfang neben der Ladestation selbst auch ein rund 1,5 Meter langes schwarzes Ladekabel, das zur ebenfalls komplett schwarz gehaltenen Ladestation passt, samt fest verbundenem Ladegerät. Für letzteres werden entsprechende Steckdosen-Adapter für die USA, EU, Australien und UK beigelegt. Ich hätte mir ein komplett abnehmbares USB-C-Ladekabel gewünscht, so dass man im Falle eines Kabeldefekts schnell selbst für Ersatz sorgen kann – Twelve South hat sich leider für eine andere, eigene Lösung entschieden.

„Von der schmalen Aluminiumsäule bis zur Basis aus veganem Leder besteht der HiRise 3 Deluxe aus hochwertigen Materialien und fügt sich mit seinem stilvollen Design aus abgerundeten Ecken und glatten Kanten in jede Raumästhetik ein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Nachdem der HiRise 3 Deluxe nun einige Wochen auf meinem Schreibtisch gestanden hat, kann ich die Aussagen des Herstellers nachvollziehen. Die komplett schwarze Ladestation – vom weißen Ladepuck für die Apple Watch einmal abgesehen – ist ein unaufdringliches und in allen Faktoren sehr ästhetisches Accessoire auf dem Schreibtisch.

Keine störenden LEDs und edles Material

Es gibt keine riesigen Firmenlogos, keine blinkenden oder zu hell leuchtenden LEDs an der Frontseite, und auch das leicht gemusterte vegane Leder wirkt edel. Zudem können sowohl Watch-Ladepuck als auch die MagSafe-Halterung fürs iPhone in ihrem Winkel verstellt werden. So ist es schnell und einfach möglich, die Ladestation an eigene Bedürfnisse anpassen zu können. Durch die vergleichsweise schwere Metallbasis der Ladestation und ihre vier gummierten Füße steht das Zubehör sehr sicher und fest auf dem Schreibtisch.

Insgesamt ist die Twelve South HiRise 3 Deluxe-Ladestation wohl eine der hochwertigsten und leistungsfähigsten ihres Genres – nicht umsonst bietet auch Apple das hübsche Zubehör im eigenen Store an. Der Preis allerdings hat es in sich: 169,99 Euro wird im EU-Webshop von Twelve South oder 169,95 Euro im Apple Online Store für das Zubehör fällig – ein Preis, der wohl vor allem auch den offiziellen MFi-Zertifizierungen durch Apple geschuldet ist.

Der Klassiker: BookBook 2-in-1-Folio

Wer ein iPhone der 15er-Generation besitzt, kann seit einiger Zeit auch auf das beliebte BookBook-Case zurückgreifen. Auch hier haben wir in der Vergangenheit bereits die früheren Versionen vorgestellt – ich selbst habe das BookBook jahrelang gern mit meinen iPhones genutzt. Seit der iPhone 12-Generation ist das Case in einer überarbeiteten Version 2, die auch mit MagSafe kompatibel ist, verfügbar.

Das Twelve South BookBook besteht aus zwei Teilen: Zum einen gibt es ein iPhone-Backcase mit MagSafe-Magnet, und einen dazu passenden Umschlag, der das Backcover in ein Foliocase verwandelt. Dank der MagSafe-Magnete kann man das iPhone samt Case einfach in das BookBook legen – das iPhone wird über die Magnete gehalten. Gleichzeitig lässt sich das Backcover auch mit anderem MagSafe Zubehör verwenden, möchte man nicht immer den Folio-Umschlag verwenden.

Der Umschlag selbst ähnelt seit der allerersten BookBook-Generation einem klassischen Bucheinband und bietet im Inneren zudem Platz für bis zu vier Kredit- oder Kundenkarten. Um das Folio sicher verschließen zu können, wurden von Twelve South zwei kleine Magnetlaschen an der rechten Seite integriert. Auf der Rückseite des Umschlags hat man zudem einen Ausschnitt für die Kameralinsen der iPhone 15-Modelle gelassen, damit diese sich auch mit angelegtem Buchcover weiterhin nutzen lassen.

Eigenartiger Geruch des Ledermaterials

Twelve South verwendet bei der Herstellung des BookBooks weiterhin echtes Leder in schwarzer oder brauner Farbe – allerdings ist mir aufgefallen, dass sich der Geruch des Accessoires mittlerweile verändert hat. Kam einem beim ersten Auspacken des BookBooks sonst ein leicht herb-würziger typischer Ledergeruch entgegen, ist es nun ein etwas schärferer, beißenderer Geruch, der vom Außenleder ausgeht. Möglicherweise hat man für die neueren Generationen anderes Leder oder eine neue Gerberei verwendet. Vom völlig geruchlosen Kunststoff-Backcase kommt der Geruch definitiv nicht, hier hatte ich zunächst an eine Verwendung von Weichmachern gedacht.

Ansonsten stimmt die Verarbeitung des BookBook-Cases: Die Nähte sind sauber und perfekt gesetzt, und auch das Ledermaterial samt tollem Buchrücken machen nach wie vor einen hervorragenden und hochwertigen Eindruck. Die Magneten im Umschlag sind ausreichend stark, um das Backcover sicher und ohne Rutschen aufnehmen zu können. Wer möchte, kann die Kombination aus Backcase und Folio-Umschlag auch noch als Stand zum Ansehen von Filmen oder für die Videotelefonie verwenden: Im Querformat lässt sich der Umschlag auf der Rückseite mittig knicken, und dient so als Ständer für das eingelegte iPhone.

Auch wenn ich die Flexibilität des BookBooks mit MagSafe und das ungewöhnliche Buch-Design großartig finde, wird das BookBook in der aktuellen Variante leider nicht mein Daily Driver. Im Verlauf der Generationen ist die 2-in-1-Combo von Twelve South immer dicker und klobiger geworden: Das aktuelle Modell in Version 2 mit MagSafe ist in der Variante für mein iPhone 15 Pro ganze 2,5 cm dick und disqualifiziert sich mit einem Gesamtgewicht von 333 Gramm (inklusive iPhone, ohne Kreditkarten) zumindest für mich für die tägliche Nutzung. Wen diese Faktoren nicht stören, findet mit dem BookBook aber ein klassisches, ansehnliches und vielseitig einsetzbares Foliocase mit integriertem Backcover.

Das Twelve South BookBook ist für jedes iPhone 15-Modell im EU-Webshop von Twelve South verfügbar, kostet 69,99 Euro und kann in den Farben Braun oder Schwarz gekauft werden.