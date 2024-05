Zurück zu den Wurzeln: QuadLock stellt Phone Ring/Stand & Bottle Opener vor

Bereits im Jahr 2010 entwarf das Team von QuadLock den OPENA, ein Smartphone-Case mit integriertem Flaschenöffner. Der nun von QuadLock veröffentlichte Phone Ring/Stand & Bottle Opener greift diese Funktionalität auf und integriert sie in ein vielseitig einsetzbares Accessoire.

Der neue Phone Ring/Stand & Bottle Opener kombiniert drei wesentliche Funktionen – einen sicheren Griff für das Telefon, einen stabilen Ständer und einen praktischen Flaschenöffner – und ist damit insbesondere im Sommer, wenn Festivals und viele Outdoor-Aktivitäten anstehen, ein sehr guter Begleiter für iPhone-Besitzer und -Besitzerinnen.

Neuheit mit drei verschiedenen Anwendungsbereichen

Das sind die Eigenschaften des QuadLock Phone Ring/Stand & Bottle Opener:

Mühelose Kontrolle und Griffigkeit: Der sichere Ringgriff passt bequem zwischen deine Finger und ermöglicht eine sichere einhändige Bedienung des Telefons in jeder Situation.

Der sichere Ringgriff passt bequem zwischen deine Finger und ermöglicht eine sichere einhändige Bedienung des Telefons in jeder Situation. Freihändige Unterhaltung: Der Ring lässt sich mühelos zu einem stabilen Ständer ausklappen – perfekt für freihändige Videoanrufe, Film-Marathons oder das Durchsuchen von Rezepten in der Küche. Keine Belastung des Nackens und kein umständliches Balancieren des Telefons mehr.

Der Ring lässt sich mühelos zu einem stabilen Ständer ausklappen – perfekt für freihändige Videoanrufe, Film-Marathons oder das Durchsuchen von Rezepten in der Küche. Keine Belastung des Nackens und kein umständliches Balancieren des Telefons mehr. Flaschenöffner: Der diskret integrierte Flaschenöffner sorgt dafür, dass du immer bereit bist, jeden Anlass zu feiern, und macht sperriges Zubehör am Schlüsselbund überflüssig.

Der QuadLock Phone Ring/Stand & Bottle Opener lässt sich schnell und einfach magnetisch an allen QuadLock MAG Cases befestigen. Das QuadLock MAG Case ist für fast alle iPhone-Generationen und auch für andere Smartphone-Modelle im EU-Webshop von QuadLock erhältlich. Mit anderen Cases und MagSafe-Hüllen ist das neue Zubehör von QuadLock nicht kompatibel, da die Erhebung für den Flaschenöffner sich direkt in die Vertiefung des MAG Cases einfügt.

Schwere Qualität und hervorragender magnetischer Halt

Ich konnte den neuen QuadLock Phone Ring/Stand & Bottle Opener bereits kurz ausprobieren und war überrascht von der robusten und schweren Qualität des Accessoires. Das Produkt ist komplett aus Metall gefertigt und wiegt ohne Case und iPhone rund 50 Gramm. Das Scharnier für den ebenfalls aus Metall gefertigten Finger- und Standring ist erfreulich schwergängig, und der magnetische Halt am QuadLock MAG Case ist hervorragend und sehr fest. Man läuft also keinesfalls Gefahr, dass sich der magnetische Ring bei der Verwendung löst. Kleines Gimmick: Auf der Flaschenöffner-Rückseite ist am Rand das Wort „Prost“ in mehreren Sprachen aufgedruckt.

Der QuadLock Phone Ring/Stand & Bottle Opener ist ab sofort im EU-Webshop von QuadLock erhältlich und kann dort zum Preis von 29,99 Euro bestellt werden. Dort finden sich auch weitere Cases und kompatible Halterungen für Autos, Fahrräder, den Schreibtisch, das Motorrad und mehr. Das MagSafe-kompatible Zubehör für das iPhone 14 Pro hatte ich mir im Herbst 2022 bereits genauer angesehen, den Testbericht dazu findet ihr abschließend hier.