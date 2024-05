Ubiquiti: Drei neue Access Points mit WiFi 7 für das UniFi-System

Der bekannte Netzwerk-Spezialist Ubiquiti hat das eigene UniFi-System um drei weitere Access Points für verschiedene Einsatzzwecke erweitert. Alle drei Neuheiten – der U7 Pro Wall, der U7 Pro Max und der U7 Outdoor, sind mit einer Unterstützung für das neue WiFi 7 ausgestattet.

Ubiquiti U7 Pro Wall

Das erste Modell der neuen Access Points kann, der Name verrät es bereits, primär an der Wand montiert werden. Damit ist die Neuerscheinung bestens für Nutzer und Nutzerinnen geeignet, die sich am sonst üblichen UFO-Deckendesign der Ubiquiti-Access Points stören. Der U7 Pro Wall kann über ein Ethernetkabel mit Strom versorgt werden und liefert eine kabelgebundene Leistung mit bis zu 2,5 Gigabit. Bis zu 300 Geräte können mit dem Access Point verbunden werden, zudem gibt es den bereits erwähnten WiFi 7-Support mit 6 GHz und eine räumliche Abdeckung von 140 qm.

Der Ubiquiti U7 Pro Wall ist zum Preis von 218,96 Euro inkl. MwSt. auf der Website von Ubiquiti erhältlich. Optional hinzukaufen lässt sich eine überstreichbare Wandhalterung für 43,84 Euro sowie ein Tischständer zum gleichen Preis.

Ubiquiti U7 Pro Max

Wer noch mehr Leistung benötigt und sich am UFO-Design sowie einer Decken-Montage nicht stört, kann zum ebenfalls neu vorgestellten U7 Pro Max Access Point greifen. Das Hochleistungsmodell verfügt ebenfalls über eine WiFi 7-Unterstützung mit 6 GHz, versteht sich mit bis zu acht unabhängigen Datenströmen und kann mehr als 500 Geräte gleichzeitig versorgen. Eine spezielle Spektralscan-Engine sorgt für störungsfreies WLAN in anspruchsvollen, großflächigen Umgebungen, die bis zu 160 qm umfassen können.

Der Ubiquiti U7 Pro Max ist ab sofort zum Preis von 307,02 Euro im Webshop von Ubiquiti erhältlich und kann um ein optionales überstreichbares Cover für 42,84 Euro erweitert werden.

Ubiquiti U7 Outdoor

Mit dem U7 Outdoor hat der Hersteller erstmals auch einen Access Point im Portfolio, der sich für die Outdoor-Montage eignet. Auch hier gibt es die erwähnte WiFi 7-Unterstützung und ein wetterfestes Design, das bis zu vier unabhängige Datenströme ermöglicht, über eine integrierte direktionale Antenne verfügt und ganze 465 qm an freier Fläche abdeckt. Es lassen sich mehr als 200 Geräte mit dem Access Point verbinden. Für einen flexiblen Einsatz stehen mehrere Montageoptionen bereit.

Der Ubiquiti U7 Outdoor soll ab dem 17. Juni dieses Jahres zum Preis von 218,96 Euro zur Verfügung stehen. Als optionales Zubehör gibt es für den Outdoor-Access Point eine Schutzvorrichtung für den Ethernet-Anschluss, der für 13,76 Euro erhältlich sein wird.

Wer noch weitere Eindrücke zu den drei Neuerscheinungen benötigt, kann sich abschließend das eingebundene YouTube-Video zum U7 Pro Wall, U7 Pro Max und U7 Outdoor von Ubiquiti ansehen.