Mai 2024: Die besten neuen Spiele und Apps

Countdown-Apps gibt es mittlerweile einige im deutschen App Store. Die kleinen Anwendungen sind durchaus nützlich, wenn es darum geht, die Zeit bis zu bevorstehenden Ereignissen im Blick zu behalten – sei es der Geburtstag von Freund oder Freundin, Weihnachten, das Konzert der Lieblingsband oder der nächste Urlaub. Mit Time Ring stellen wir einen übersichtlichen Kandidaten vor, der sich komplett kostenlos nutzen lässt.

Sonic Mania Plus ist keine Neuentwicklung, aber auch nicht so alt, wie es auf den ersten Blick scheint. Das Spiel ist im August 2017 für Playstation, Xbox und Switch erschienen, damals als komplett neues 2D-Spiel im Retro-Look. Enthalten sind Level aus den Klassikern, aber auch einige komplett neue Welten. Quasi ein rasanter Retro-Sonic, der jetzt im Rahmen von Netflix Games gespielt werden kann. Gesteuert wird mit zwei virtuellen Joysticks auf dem Bildschirm, alternativ könnt ihr auch einen MFi-Controller mit eurem iPhone oder iPad koppeln. Dann verschwinden die Bedienelemente und ihr steuert das Spiel mit dem Gamepad. Das ist unterm Strich natürlich etwas angenehmer.

Seid ihr gerade im Urlaub oder wollt einfach so ein paar Bilder mit Freunden oder Familie teilen? Wie wäre es mit einer schicken Collage? Genau das ist mit Photo Tape möglich – wobei die 2,99 Euro teure App für iPhone und iPad einen etwas anderen Ansatz wählt, als man es sonst von Anwendungen dieser Art gewohnt ist. Wenn man eine Collage erstellt, wählt man üblicherweise ja erst das Layout aus, bevor man eine passende Anzahl von Bildern aus der Foto-Bibliothek auswählt. Bei Photo Tape läuft das grundlegend anders – und das macht jede Menge Spaß.

Earn to Die Rogue ist ab sofort als kostenloser Download für iPhone und iPad verfügbar. Die Finanzierung des Spiels läuft über Werbung und In-App-Käufe, wobei ich mich nach rund einer Stunde noch lange nicht dazu gezwungen sah, auch nur annähernd Geld auszugeben. Im neuen Earn to Die Rogue gibt es eine große Neuerung: Man ist nicht mehr nur mit dem Auto unterwegs. Zunächst einmal muss man sich nämlich die Teile für das Auto selbst erspielen – und macht das in bester Jump’n’Shoot-Manier. In jeweils 30 Räumen läuft man durch die Gegend und knallt alles ab, was sich auch nur irgendwie bewegt.

Nach einigen Tests mit Cartoon Weather kann zumindest ich für mich sagen: Ja, Cartoon Weather bietet durchaus einen Mehrwert und eignet sich hervorragend für Personen, die viele Wetterinfos in ansehnlicher Diagramm-Darstellung präsentiert bekommen möchten. Ein Alleinstellungsmerkmal von Cartoon Weather, das auch unter anderem für den Titel der App sorgt, sind kleine Geschichten im Comic-Format, die zur aktuellen Wettersituation im oberen Bildschirmbereich der App angezeigt werden. In einer animierten Landschaft spielen sich verschiedene Szenen ab, die auch Menschen und Tiere beinhalten. Hat man das Plus-Abo abgeschlossen, warten gar über 150 weitere Geschichten auf die Nutzer und Nutzerinnen.

In Simple CEO baut man ein Geschäftsimperium auf, indem man den Geld- und Gewinnfluss durch die eigenen Unternehmen kontrolliert. In jeder Woche wählt man ein neues Unternehmen aus, das man in das ständig wachsendesNetz aus finanziellen Gewinnen einbindest. Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Statistiken, von der Höhe des Geldbetrags, den ein Unternehmen benötigt, bevor es ausbezahlt wird, bis hin zur Anzahl der Tage, die es braucht, um Geld zu verschieben.

Kino richtet sich nicht nur an professionelle Videofilmer und -filmerinnen, sondern möchte auch filmbegeisterten Neulingen eine entspannte und einfach zu bedienende Video-Erfahrung bieten. Viele Halide-User haben Lux Optics seit längerem gebeten, die beliebte Foto-App um eine Videounterstützung zu erweitern. Das Startup wollte die Plattform allerdings nicht überfrachten, weshalb man nun eine eigene Video-App herausbringt. Angesichts der Tatsache, dass Halide bereits eine treue und bemerkenswerte Nutzerbasis hat, hat Kino das Potenzial, ebenfalls erfolgreich zu sein.

Songs of Travel beleuchtet die Geschichten von fünf Migranten und Migrantinnen aus verschiedenen Lebensbereichen, die einen Neuanfang in Europa suchen. Das im Stil einer Graphic Novel entwickelte Spiel zeigt in aller Deutlichkeit die Lebensrealität von Menschen, die auf der Flucht sind. Die Erzählungen sind durch die Erfahrungen des syrischen Künstlers Jack Gutmann, der zusammen mit Causa Creations das preisgekrönte Spiel „Path Out“ entwickelt hat, und einen speziell kuratierten Soundtrack der nordirischen Komponistin Elaine Agnew miteinander verbunden.