Songs of Travel: Interaktive Geschichten von Geflüchteten jetzt im App Store

Ende Februar dieses Jahres haben wir zum ersten Mal über Songs of Travel (App Store-Link) berichtet, das seinerzeit vom österreichischen Entwicklerstudio Causa Creations für diesen Sommer angekündigt wurde. Nun ist Songs of Travel offiziell auch im deutschen App Store erschienen und kann dort auf iPhones und iPads heruntergeladen werden.

Songs of Travel beleuchtet die Geschichten von fünf Migranten und Migrantinnen aus verschiedenen Lebensbereichen, die einen Neuanfang in Europa suchen. Das im Stil einer Graphic Novel entwickelte Spiel zeigt in aller Deutlichkeit die Lebensrealität von Menschen, die auf der Flucht sind. Die Erzählungen sind durch die Erfahrungen des syrischen Künstlers Jack Gutmann, der zusammen mit Causa Creations das preisgekrönte Spiel „Path Out“ entwickelt hat, und einen speziell kuratierten Soundtrack der nordirischen Komponistin Elaine Agnew miteinander verbunden.

Ziel von Songs of Travel ist es, die persönlichen Geschichten von Migranten einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und ein lebendiges Bild zum Thema Migration zu zeichnen. In Songs of Travel lässt sich diesen fünf Erzählungen folgen:

Light , einem nicht-binären syrischen Flüchtling, der nach Jahren der Not und des Krieges in Syrien und den Vereinigten Arabischen Emiraten in Wien ankommt.

, der Tochter eines vietnamesischen Vertragsarbeiters, die in Ostdeutschland aufgewachsen ist und sich mit der Dualität vietnamesisch-deutscher Herkunft auseinandersetzen muss.

, dem Sohn von Francesco Cicora, einem italienischen Bergmann, der bei der großen Bergbaukatastrophe von Marcinelle 1956 in Belgien ums Leben kam.

, der im Alter von einem Jahr nach Österreich kam, als seine Mutter aus Istanbul, Türkei, dorthin zog.

, einer ukrainischen Anwältin und Geflüchteten, die bereits zweimal fliehen musste: Zuerst, als sie 2014 ihre Heimat Donezk verließ und nach Kiew floh, und dann, als sie 2022 nach Ausbruch des Krieges aus der Ukraine floh.

Gemeinsam ergeben diese Geschichten ein Mosaik aus Hoffnungen, Träumen und Identitäten, Heimat und den Dingen, die den Personen am meisten bedeuten. Der Download von Songs of Travel im deutschen App Store ist kostenlos, zudem wird auf weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements verzichtet. Um die App zu laden, wird mindestens iOS/iPadOS 12.0 oder neuer sowie etwa 655 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Songs of Travel steht entgegen der App Store-Beschreibung nicht nur in englischer Sprache, sondern auch auf Deutsch zur Verfügung. Abschließend könnt ihr euch den Trailer zur Neuerscheinung bei YouTube ansehen.