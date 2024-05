Verbatim Share My Screen 4K: Bildschirminhalt einfach übertragen

Mal eben den Bildschirm von iPhone, iPad oder Mac teilen, das ist dank AirPlay heutzutage absolut kein Problem, wenige Klicks genügen und schon zeigt der Fernseher die entsprechenden Inhalte an. Die einzige Voraussetzung: Ein Apple TV oder ein Fernseher mit AirPlay-Unterstützung müssen es schon sein.

Die Alternative dazu ist in vielen Fällen eine klassische Verbindung mit einem HDMI-Kabel. Wer keine Lust auf eine 5 oder 10 Meter lange Strippe quer durch den Raum hat, der findet bei Verbatim eine passende Lösung.

Der für seine Speicherlösungen bekannte Hersteller bietet ab sofort seinen Share My Screen 4K Adapter an. Das Produkt umfasst zwei kleine Dongles: Einen USB-C-Verbindungssender und einen HDMI-Verbindungsempfänger.

Drahtlose Bildschirmübertragung über bis zu 10 Meter

Den USB-C-Dongle schließt ihr einfach an euer Notebook oder euer iPad an, der Empfänger kommt an den HDMI-Anschluss des Fernsehers, Beamers oder Monitors. Nachdem die Verbindung automatisch hergestellt wird, können Inhalte mit 30 Hertz in 4K-Auflösung drahtlos übertragen werden.

Als zuverlässig funktionierende Reichweite gibt Verbatim beim Share My Screen 4K eine Entfernung von 10 Metern an. Ein weiteres Detail: Der USB-C-Dongle verfügt über einen USB-A-Anschluss, so könnt ihr bei einem Meeting auch mal den Oldschool-Stick eines Kollegen anschließen.

Angebot 8 Bewertungen Verbatim 4K HDMI Wireless Transmitter und Receiver für Streaming, Video/Audio... FLEXIBLES SCREEN-SHARING: Präsentiere Inhalte mit dem Share My Screen HDMI 4K von deinem Tablet oder Laptop per Funk auf einem zusätzlichen Monitor,...

PLUG & PLAY: Zum Koppeln einfach den Sender per USB-C mit deinem Gerät und den Receiver per HDMI mit Spielekonsole, Bildschirm und Co verbinden –...