Time Ring: Neue Countdown-App mit Widgets verzichtet auf Zukäufe und Abos

Countdown-Apps gibt es mittlerweile einige im deutschen App Store. Die kleinen Anwendungen sind durchaus nützlich, wenn es darum geht, die Zeit bis zu bevorstehenden Ereignissen im Blick zu behalten – sei es der Geburtstag von Freund oder Freundin, Weihnachten, das Konzert der Lieblingsband oder der nächste Urlaub.

Ich habe bisher für diese Zwecke sehr zufriedenstellend auf die App Countdown Buddy (App Store-Link) gesetzt, die viele Anpassungsmöglichkeiten und Widgets in verschiedenen Größen bietet, aber auch einen In-App-Kauf in Höhe von 3,99 Euro zur Freischaltung aller Features einfordert. Mit Time Ring (App Store-Link) gibt es nun eine neue und simpel strukturierte Anwendung des gleichen Genres vom Indie-Entwickler Tomas Kmit.

Time Ring lässt sich kostenlos auf das iPhone herunterladen und verzichtet auch nach dem Download auf weitere In-App-Käufe, eingeblendete Werbung oder Abonnements. Die Installation der nicht einmal 2 MB großen App kann ab iOS 17.0 oder neuer erfolgen, die vorliegende Sprache ist Englisch. Entwickler Tomas Kmit berichtet im App Store wie folgt über seine Neuerscheinung:

„Willkommen bei Time Ring – der eleganten und unterhaltsamen Art, die Zeit bis zu den am meisten erwarteten Ereignissen zu zählen. Egal, ob es sich um einen Geburtstag, einen Feiertag oder ein persönliches Ziel handelt, mit dem Time Ring kannst du beobachten, wie die Zeit vergeht.“

Praktische Widgets für Home Screen und Sperrbildschirm

Wie der Titel der App bereits verrät, werden bevorstehende eingebundene Ereignisse über einen Ring dargestellt, ähnlich, wie man es auch schon aus den Bewegungs- und Trainings-Ringen aus Apples Fitness-App kennt. Der Ring füllt sich nach und nach, wenn das Ereignis näher rückt. Zudem gibt es einen „Central Ring“, der in kleine Unterschritte für alle erfassten Ereignisse des aktuellen Jahres eingeteilt ist.

Ereignisse lassen sich einfach über einen „+“-Button hinzufügen und mit Namen, Datum und Uhrzeit versehen. Auch das Event-Tracking kann ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit oder direkt ab Erstellungszeit definiert werden, zudem lassen sich Ereignisse aus dem Kalender importieren, wenn man möchte.

Time Ring stellt darüber hinaus zwei praktische Widgets in 4×4-Größe für den Homescreen zur Verfügung, und bietet auch ein kleines Widget für den Sperrbildschirm. Der Entwickler will in Zukunft weiter an der App arbeiten und zeigt sich im entsprechenden Reddit-Beitrag zu seiner Neuerscheinung sehr offen für Feedback. Geplant sind unter anderem ein Dark Mode für Widgets, weitere farbliche Anpassungemöglichkeiten und auch ein iCloud-Sync. Solltet ihr also noch eine kleine und simpel designte Indie-Countdown-App benötigen, die sich kostenlos und ohne weitere Kosten nutzen lässt, werft einen Blick auf Time Ring.