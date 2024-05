MagentaTV One: Neue Streaming-Box mit mehr Leistung zum gleichen Preis

Die Telekom hat die mittlerweile zweite Generation der Premium TV-Box MagentaTV One angekündigt, die ab dem morgigen 7. Mai offiziell zu haben ist. Die leistungsstarke TV-Box bietet in Kombination mit dem neuen MagentaTV Zugriff auf über 150 Sender in HD, Streaming-Dienste und Mediatheken sowie auf zahlreiche Apps über den Google Play Store. Von der Telekom heißt es zur Neuerscheinung:

„[MagentaTV One] vereint das gesamte Entertainment aus klassischem Fernsehen und Streamingdiensten an einem Ort und erleichtert zugleich die Navigation dank individueller Schnellstartleiste und übergreifender Suche einschließlich Partner-Inhalten. Funktionen wie Timeshift, Restart und 7-Tage Replay bieten einen einmaligen Komfort. Je nach gewähltem Tarif können bis zu 100 Stunden TV-Aufzeichnungen in der Cloud gespeichert werden.“

Fernbedienung mit leuchtenden Tasten

Zusätzliche Tasten auf der neuen Fernbedienung sorgen für schnellen Zugriff auf das Wichtigste. So führt die TV-Taste jederzeit sofort ins laufende TV-Programm, mit der Sterntaste lassen sich bis zu sechs frei wählbare Lieblings-Apps auf Knopfdruck starten und die Home Taste führt immer direkt zur MagentaTV Startseite. Die Restart-Taste spielt nach Verfügbarkeit eine laufende TV-Sendung von Beginn ab und die Mikrofon-Taste aktiviert den Magenta Sprachassistenten. Darüber hinaus leuchten die Tasten der Fernbedienung im Dunkeln für eine optimale Heimkino-Atmosphäre – jedoch nur dann, wenn die Fernbedienung bewegt wird. Helligkeit und Dauer der Beleuchtung können individuell eingestellt werden.

Aufgrund des nachhaltigen Produktdesigns ist die neue MagentaTV One-Box mit dem Telekom-Nachhaltigkeitslabel #GreenMagenta gekennzeichnet. Die Verpackung ist frei von Kunststoffen, und das Gehäuse von TV-Box und Fernbedienung besteht überwiegend aus biobasierten und recycelten Kunststoffen.

Ab sofort mehr Leistung für den gleichen Preis

Die zweite Generation der MagentaTV One bietet 32 GB statt zuvor 16 GB Speicherplatz und unterstützt bis WiFi 6 sowie Bluetooth 5. Wie schon die Vorgängerversion ist sie für fünf Euro monatlich oder für einmalig 169 Euro erhältlich. Voraussetzung für die TV-Nutzung ist ein kostenpflichtiger Tarif des neuen MagentaTV-Dienstes, der unabhängig vom Internetanbieter buchbar ist.

Für Fußballfans lohnt sich die neue MagentaTV One diesen Sommer übrigens besonders: Alle 51 Spiele der Europameisterschaft 2024 werden live und in UHD-Qualität bei MagentaTV übertragen, fünf davon exklusiv. Auch wir schauen uns vor dem Turnierstart das Angebot von MagentaTV in einem ausführlichen Test genauer an und teilen euch unsere Eindrücke mit. Weitere Infos zu MagentaTV gibt es auf der Website der Telekom. Dort ist bisher auch noch die ältere Generation der MagentaTV One Box gelistet: Wir gehen davon aus, dass die zweite Generation ab morgen dort erhältlich sein wird.