Anker bringt erste eigene iPhone-Schutzhülle auf den Markt

Ich habe tief in meinem Gedächtnis gekramt, aber eine Schutzhülle für das iPhone, das hat es von Anker wohl noch nicht gegeben. Mit dem MagGo Magnetic Case with Stand wird sich das ändern, denn für 23,99 Euro (Amazon-Link) sollte in Kürze die erste Schutzhülle von Anker auf den Markt kommen.

Eine erste Variation für das iPhone 15 Pro in Schwarz ist bereits auf Amazon gelistet. Auf den Produktbildern ist aber bereits zu sehen, dass Anker noch weitere Farben plant: Grau, Rose, Hellblau und Lila sind anscheinend in der Pipeline. Zudem soll nicht nur das iPhone 15 Pro, sondern alle Modelle ab dem iPhone 13 beachtet werden.

Eines der Highlights der Schutzhülle ist ein ausklappbarer Ring. „Der weiche 360°-Silikonring sorgt für ein geschmeidiges Erlebnis und bietet sicheren Halt“, heißt es in der Produktbeschreibung. Den Ring wird man nicht nur zum sicheren Festhalten nutzen können, sondern auch um das iPhone im Quer- oder Hochformat aufzustellen. Einige Produktfotos zeigen das iPhone mitsamt dem MagGo Magnetic Case an einem Karabiner hängend oder an einer Wasserflasche befestigt.

Weitere Features des MagGo Magnetic Case with Stand im Überblick

SGS-zertifizierten Fallschutz bis zu 1 Meter

starker MagSafe-Magnet, 40 Prozent besser als bei Standardhüllen

12 Monate Garantie

Stoßgedämpfte Seiten, Rahmen für Kamera und Display

mattes Finish mit Anti-Fingerprint

Wir gehen davon aus, dass das Case in den verschiedenen Varianten im Laufe des Monats bei Amazon landet. Wir bemühen uns auch um ein Testmuster, um euch das MagGo Magnetic Case with Stand ausführlicher vorstellen zu können.

