iPhone 15: Gerüchte deuten auf mindestens fünf Farbvarianten hin

Die kommende iPhone 15- und iPhone 15 Plus-Generation soll in einer aufgefrischten Farbauswahl erhältlich sein, wobei mindestens fünf verschiedene Farbtöne zur Auswahl stehen. Das berichtet der mittlerweile wohlbekannte Apple-Leaker Unknownz21 bei Twitter/X.

Der Leaker hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Infos zu Apples bevorstehenden Veröffentlichungen geteilt und geht im Falle der neuen iPhone 15 (Plus)-Generation davon aus, dass mindestens sechs verschiedene Farbvarianten von Apple getestet wurden: Pink/Rosegold/Blush Gold, Grün, Blau, Gelb, Orange sowie Schwarz/Mitternacht/Dunkel/Basalt.

Schon vorgestern wurde bekannt, dass Apple anscheinend plant, jedem Gerät der iPhone 15-Reihe erstmals ein farblich passendes, geflochtenes USB-C-auf-USB-C-Kabel beizulegen. Mit Ausnahme der schwarzen Version hat jedes der Kabel eine glänzende weiße Kunststoffhülle an beiden Enden. Im Gegensatz zum magnetischen Ladekabel der Apple Watch und dem MagSafe 3 verfügen die geflochtenen USB-C-Kabel über Zugentlastungsröhrchen.

Apple rüstet nach und nach auf geflochtene Ladekabel um

Bisher wurden alle iPhone-Modelle mit einem weißen Kabel mit weißem Gummimantel ausgeliefert, unabhängig von der Farbwahl des Geräts selbst. Apple hat nach und nach die meisten seiner Geräte mit geflochtenen Kabeln ausgestattet. Alle MacBook Air- und MacBook Pro-Modelle mit MagSafe 3 werden mit einem farblich abgestimmten geflochtenen Kabel geliefert, so dass es plausibel erscheint, dasselbe für das iPhone im Zuge des Übergangs zu USB-C zu tun.

Die Farbtöne der geflochtenen USB-C-Kabel stimmen mit einigen der Farboptionen überein, die Apple laut Unknownz21 getestet hat. MacRumors hat in Bezug auf die vorhandenen Informationen eine Prognose aufgestellt, was man für die Farbauswahl für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus im Vergleich zu den aktuellen Modellen erwarten kann.

iPhone 14 und iPhone 14 Plus

Mitternacht

Sternenlicht

Gelb

Blau

Lila

PRODUCT(RED)

iPhone 15 und iPhone 15 Plus

Midnight/Schwarz

Sternenlicht/Weiß

Gelb

Blau

Orange/Koralle

In den letzten Jahren wurden iPhones mit fünf Farboptionen auf den Markt gebracht, wobei eine sechste im Frühjahr folgte, um die Verkäufe in der Mitte des Produktzyklus des Geräts anzukurbeln. Es sieht so aus, als könnte sich das in diesem Jahr fortsetzen, da nur fünf verschiedene USB-C Kabelfarben gesichtet wurden.

Fotos: MacRumors/Twitter.