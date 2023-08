Dyson V15s Detect Submarine: Der erste Nass- und Trockensauger des Herstellers im Test

Eigentlich wollte ich euch ja in dieser Woche den neuen Dyson 360 Vis Nav vorstellen. Doch der neue Saugroboter des britischen Herstellers war noch etwas widerspenstig. Daher ist erst einmal der neue V15s Detect Submarine an der Reihe, der erste Nass- und Trockensauger von Dyson.

In der Vergangenheit haben wir ja schon viele Akku-Wischer vorgestellt, unter anderem den Philips AquaTrio, den Eufy Mach V1 Ultra von Anker oder auch das eine oder andere Modell von asiatischen Herstellern. Umso gespannter sind wir, wie sich Dyson auf diesem hart umkämpften Technik-Markt einordnen wird.

Ein Dyson V15 Detect mit einem neuen Zubehör

Prinzipiell handelt es sich beim Dyson V15s Detect Submarine um einen V15 Detect mit einem zusätzlichen Aufsatz. Abgesehen von der Submarine Bürstwalze bekommt ihr genau das, was Dyson schon seit rund zwei Jahren mit dem V15 anbietet. Das soll aber gar kein großer Kritikpunkt sein, denn beim Vorgänger des Gen5 Detect handelt es sich um einen wirklich erstklassigen Akku-Staubsauger, der im Prinzip all das mitbringt, was man von einem solchen Gerät erwartet.

Die Verbesserungen beim neuen kabellosen Staubsauger von Dyson, dem Gen5 Detect, halten sich meiner Meinung nach in Grenzen. Sicherlich sind der neue An-Aus-Schalter, die integrierte Fugendüse und das doppelt so helle Licht an der Fluffy-Bodendüse nette Verbesserungen, in der Apple-Welt wäre das aber eher ein s-Update bewegen.

Falls ihr euch dafür interessiert, was der Dyson V15s Detect Submarine in Sachen Staubsauger auf dem Kasten hat, empfehle ich euch einen Blick auf meinen Testbericht zum V15 Detect. Die Leistung der Staubsauger-Komponenten werde gleich auch noch einmal in Bezug auf die Wisch-Konkorrenz in den Fokus rücken.

Dyson V15 ausprobiert: Erschreckend beeindruckende Technik in einem Staubsauger Warum liegt hier überall Staub? - Nachdem ich vor eineinhalb Wochen aus dem Urlaub zurück nach Hause gekommen bin, hat mich bereits ein Paket erwartet: Der Dyson V15 Detect. Die neueste Generation des Akku-Staubsaugers von Dyson…

Die neue Submarine Bürstwalze im Detail

Neu hinzugekommen ist beim Dyson V15s Detect Submarine die Wischfunktion. Diese wird über eine neue Bürstwalze ermöglicht, in der sich zwei Tanks befinden. Ein 300 Milliliter fassender Frischwassertank und ein 360 Milliliter fassender Schmutzwasserbehälter. Im Betrieb werden 18 Milliliter Wasser pro Minute auf die Bürstwalze gegeben, ihr könnt also knapp 17 Minuten am Stück reinigen. Das soll laut Hersteller-Angaben für eine Fläche von über 100 Quadratmetern reichen, ich bin in unserem knapp 60 Quadratmeter großen Erdgeschoss locker ausgekommen. Leider gibt es keine Option, den Wasserfluss zu minimieren oder zu erhöhen – für empfindliche oder besonders verschmutzte Böden wäre das schon eine praktische Sache.

Interessant ist auf jeden Fall: Die Saugfunktion des Dyson ist bei der Verwendung der Submarine-Walze komplett außer Betrieb genommen. Es arbeitet lediglich die motorisierte Walze, das Schmutzwasser wird dabei über eine Lippe im Inneren in den zweiten Tank geführt. Das führt auch dazu, dass die Akkulaufzeit im Wischbetrieb gefühlt unendlich ist.

Ebenfalls spannend: Mit der feuchten Walze gleitet der Dyson V15s Detect Submarine nur so über den Boden, gerade auf dem Weg nach vorne fühlt er sich fast so an, als würde er schweben. Richtig hartnäckigen Schmutz oder Klebereste bekommt man mit dem Submarine-Aufsatz zwar nicht entfernt, für das wöchentliche Wischen reicht die Leistung aber absolut aus. Im Schmutzwassertank hat mich jedenfalls eine graue Brühe erwartet.

Die anschließende Reinigung ist Handarbeit

Im Vergleich zur Konkurrenz in Sachen Feuchtreinigung muss man beim Dyson V15s Detect Submarine leider auf eine Selbstreinigung verzichten. Der Submarine-Aufsatz muss manuell geöffnet werden, wobei er unbedingt gerade gehalten werden muss – der Schmutzwassertank ist nicht separat verschlossen. Danach können die Komponenten unter fließendem Wasser abgespült und dann an der Luft getrocknet werden.

Im Vergleich zu den Top-Modellen ist das natürlich bedeutend weniger Komfort. Beim Eufy Mach V1 Ultra muss man beispielsweise nur einen Knopf drücken, danach wird die Bürste automatisch gereinigt und getrocknet. Im Abschluss muss nur noch der Schmutzwassertank entnommen und geleert werden.

Die Flexibilität ist die Stärke des Dyson V15s Detect Submarine

Leistung und Komfort rund um das Wischen sind beim neuen V15s Detect Submarine daher nur als befriedigend zu bewerten. Zumindest im Dyson-Kosmos gibt es aktuell aber kein vergleichbares Produkt zur feuchten Bodenreinigung.

Letztlich ist der Punkt aber ein anderer: Mit einem reinen Nass- und Trockensauger wie dem bereits erwähnten Modell von Eufy saugt man nicht mal eben die Krümel unter dem Frühstückstisch oder den mitgebrachten Kindergartensand im Hausflur weg. Modelle dieser Art sind im Prinzip reine Nasssauger und keine Trockensauger.

Am ehesten kann man den Dyson V15s Detect Submarine mit dem Kombi-Gerät Philips AquaTrio 9000 vergleichen, bei dem die Motor-Einheit mit einem Nass- sowie einem Trockensauger verbunden werden kann. Keine Frage: Bei der feuchten Bodenreinigung hat der AquaTrio die Nase vorne. Im trockenen Staubsauger-Duell ist der Dyson V15s Detect Submarine aber mit großem Abstand das bessere Gerät.

Das Fazit: Starker Staubsauger mit interessantem Bonus

Solltet ihr hauptsächlich auf der Suche nach einem neuen Staubsauger mit allen erdenklichen Möglichkeiten sein und ihr die Submarine Bürstwalze als Bonus sehen, um vielleicht einmal wöchentlich eure Hartböden auch feucht zu reinigen, dann ist der Dyson V15s Detect Submarine eine gute Wahl.

Rein betrachtet auf die Dyson-Welt ist er aus meiner Sicht sogar die erste Wahl. Der Listenpreis ist mit 949 Euro genau so hoch wie beim kürzlich erschienen Dyson Gen5 Detect. In Sachen Saugleistung müsst ihr beim Submarine kaum Einbußen hinnehmen, dafür bekommt ihr mit der feuchten Walze einen echten Mehrwert geboten.

Schade finde ich dagegen, dass es die Submarine Bürstwalze nicht als separates Zubehör gibt. Der Anschluss würde, abgesehen vom neuen Gen5 Detect, auch bei „älteren“ Geräten wie dem V11, V12 oder V15 passen.