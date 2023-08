Dyson 360 Vis Nav: Neuer Saugroboter für 1.599 Euro gestartet

Seit heute sind bei Dyson zwei neue Produkte verfügbar. Für 1.599 Euro könnt ihr den Dyson 360 Vis Nav bestellen, ein intelligenter Saugroboter mit einer einfachen Ladestation. Für 949 Euro bekommt ihr den Dyson V15s Detect Submarine, den ersten Nass- und Trockensauger des Herstellers.

Wir haben am Wochenende bereits jeweils in Testgerät erhalten, konnten uns in der Kürze der Zeit aber noch keine eigenen, umfassenden Eindruck verschaffen. Bis zu unseren Testberichten werden also noch ein paar Tage vergehen, über die generelle Verfügbarkeit wollten wir euch aber trotzdem schon einmal informieren.

Das kann der Dyson 360 Vis Nav

Mit dem Dyson 360 Vis Nav nähert man sich viel mehr dem klassischen Design für Roboter, das neue Modell ist nur noch knapp 10 Zentimeter hoch. Besonders hervorgehoben werden vom Hersteller zwei Details: Die Saugleistung und die besondere Bürste des Roboters.

„Der Dyson Hyperdymium-Motor dreht sich mit bis zu 110.000 Umdrehungen pro Minute und liefert eine sechsmal höhere Saugleistung als jeder andere Staubsaugerroboter“, heißt es in der Pressemitteilung. Und weiter: „Außerdem ist er mit der neuen Dyson Triple-Action-Bürstenleiste ausgestattet – der ersten Bürstenleiste von Dyson, die drei Arten der Tiefenreinigung mit einer starken Saugleistung kombiniert: weiches „Fluffy“-Nylon für die Aufnahme großer Verschmutzungen auf Hartböden, antistatische Kohlefaserfilamente für die Aufnahme von Feinstaub auf Hartböden und steife Nylonborsten für das Eindringen in Teppiche.“

Am Ende kommt es aus meiner Sicht aber nicht nur auf die reine Saugleistung an, sondern vor allem auf die Navigation und den Komfort-Gewinn sowie die Steuerung per App. Genau das werde ich in den kommenden Tagen für euch herausfinden und mich dann noch einmal mit einem Fazit melden. Zumindest preislich spielt der Dyson 360 Vis Nav mit 1.599 Euro schon in der höchsten Liga.

Das erwartet euch beim Dyson V15s Detect Submarine

Ein Großteil des Lieferumfangs ist beim Dyson V15s Detect Submarine keine Überraschung. Für 949 Euro bekommt ihr einen Dyson V15 Detect mit einem zusätzlichen Aufsatz für die Nassreinigung auf Hartböden. Letzterer wird leider nicht einzeln verkauft und ist auch nur mit diesem Modell kompatibel.

Aber was genau bietet diese neue Nassbodenwalze? Acht Wasserdüsen, die gleichmäßig über die Walze verteilt sind, geben pro Minute genau 18 ml Wasser ab, um die Böden gleichmäßig zu reinigen, ohne überschüssige Nässe zu hinterlassen. Die motorbetriebene Mikrofaserwalze entfernt verschüttete Flüssigkeiten, hartnäckige Flecken und Verschmutzungen, während eine robuste Platte das verschmutzte Wasser von der nassen Walze aufnimmt und in einen separaten Auffangbehälter leitet, der sich leicht entleeren lässt. Der 300-ml-Tank für sauberes Wasser reicht für eine Bodenfläche von bis zu 110 Quadratmetern.

Auch hier verzichtet Dyson auf eine Station mit automatischer Reinigung, wie wir sie von anderen Herstellern kennen. Wie sich das dann in der Praxis auswirkt, werden wir ebenfalls in einem Test für euch herausfinden. Eindrücke zum „regulären“ Dyson V15 Detect haben wir ja bereits für euch aufgeschrieben.