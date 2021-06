Dyson V15 ausprobiert: Erschreckend beeindruckende Technik in einem Staubsauger

Nachdem ich vor eineinhalb Wochen aus dem Urlaub zurück nach Hause gekommen bin, hat mich bereits ein Paket erwartet: Der Dyson V15 Detect. Die neueste Generation des Akku-Staubsaugers von Dyson bringt vor allem zwei große Neuerungen: Einen Laser, der Staub sichtbar machen soll, und einen Sensor, der die aufgesaugten Staubpartikel zählt. Ich sag es einfach mal: So ein Zeug ist genau mein Ding.

Daher will ich mich in diesem Artikel auch explizit rund um die Erfahrungen mit diesen beiden Neuheiten kümmern, bevor es danach dann noch ein paar allgemeine Infos rund um den Staubsauger gibt. Kaufen könnt ihr den Dyson V15 Detect beispielsweise direkt beim Hersteller, der Preis liegt bei 699 Euro für die normale Variante und 829 Euro für die Complete-Edition mit Zusatz-Akku, Ladestation und Verlängerungsschlauch.

So erschreckend beeindruckend arbeitet der Laser-Sensor

Ihr kennt das Phänomen ja vielleicht: Ihr habt gesaugt, kurze Zeit später scheint die tief stehende Sonne durchs Fenster und zeigt euch, dass ihr doch nicht ganz so ordentlich wart. Ganz ähnlich kann man sich den integrierten Laser in der neuen Bodendüse vorstellen. Dyson beschreibt die Technik wie folgt:

Die Dyson-Ingenieure integrierten eine grüne Laserdiode in die Slim Fluffy Bodendüse und positionierten sie präzise in einem Winkel von 1,5 Grad, 7,3 mm über dem Boden. Das ermöglicht, dass versteckter Staub auf der Bodenoberfläche, der sonst mit dem bloßen Auge nicht sichtbar wäre, erkannt und entfernt werden kann.

In einem Haushalt mit Katze und Kleinkind und dunklem Laminatboden kann ich nur sagen: Dieser neue Laser fördert erschreckendes zu Tage. Spätestens wenn er in Ecken strahlt, in denen man zuvor nicht unbedingt immer so ordentlich gesaugt hat, sorgt er für ein Mischung aus Verwunderung und Erschrecken.

Die Reichweite des Lasers liegt je nach Helligkeit der Umgebung zwischen 10 und 30 Zentimetern. Er erkennt dank dieser neuen Technik also nicht, dass ihr am anderen Ende des Raums noch nicht ordentlich gesaugt habt. Viel mehr hilft er dabei, gerade in Ecken oder unter Möbeln zu zeigen, dass man gegebenenfalls noch mal etwas gründlicher arbeiten muss.

Sicherlich kann man auch ohne Dyson V15 Detect ordentlich saugen und auch solche Stellen sauber halten. Mit dem Laser-Sensor klappt das aber vielleicht doch noch etwas besser.

Die Sache mit der Anzahl der Staubpartikel

Eine weitere Neuerung steckt im Inneren des Dyson V15 Detect. „Ein piezoelektrischer Sensor berechnet kontinuierlich die Anzahl und Größe der aufgesaugten Staubpartikel“, heißt es auf der Website von Dyson. 15.000 Mal pro Sekunde werden die Partikel gezählt, wobei akustische Schwingungen in ein elektrisches Signal umgewandelt werden. Auf dem Display des Saugers könnt ihr dann sehen, wie viele Millionen Partikel welcher Größe schon aufgesaugt wurden.

Auf eine Bestenliste mit Online-Ranking müssen wir zwar noch verzichten, tatsächlich erfüllt der Sensor aber auch einen praktischen Zweck: Sobald er eine größere Staubmenge erkennt, wird die Saugleistung erhöht. Das klappt tatsächlich sehr gut – etwa wenn man nach ein paar Tagen mal wieder unter dem Sofa saugt. Praktisch war die Anpassung der Saugleistung bei uns auch, wenn rund um das Katzenklo gesaugt wurde. Man muss hier nicht mehr manuell die Saugleistung erhöhen, der Dyson V15 erledigt das von ganz alleine.

Das hat sich beim Dyson V15 Detect sonst noch getan

Eine kleine, aber durchaus bemerkbare Änderung ist die Größe der Bodendüse mit Laser. Diese ist deutlich kompakter als die bisherige Bodendüse und das macht sich in der Praxis tatsächlich positiv bemerkbar. Das Handling ist einfacher und ich komme ohne Wechsel der Düse an ein paar Stellen, die zuvor nicht oder nur schlecht erreichbar waren.

Ebenfalls neu ist die Mini-Elektrobürste, die sich prima zum Absaugen von Sofa oder Matratze eignet. Vor allem in Haushalten mit langen Haaren dürfte sich die neue Form der Bürste positiv bemerkbar machen. So wird verhindert, dass sich etwas in der Düse verheddert. Und auch hier muss man den Hut vor Dyson ziehen: Es funktioniert wirklich. Testweise habe ich ein über zwei Meter langes Band einsaugen können, ohne dass etwas hängen geblieben ist.

Zudem hat Dyson die Saugleistung im Vergleich zum Vorgänger noch einmal erhöhen können, wobei man hier ganz klar sagen muss, dass insbesondere die motorisierten Bürsten einen Großteil zum sehr guten Saugergebnis beitragen.

Nur eine Sache verstehe ich weiterhin nicht: Es gibt immer noch keinen Knopf, um den Dyson V15 Detect dauerhaft einzuschalten – es muss also weiterhin der „Abzug“ manuell gedrückt werden. Umso unverständlicher ist, dass das kommende „Low-Budget“-Modell V12 einen solchen Button erhalten wird – dafür aber der Trigger wegfällt. Warum geht nicht beides?

Gewöhnen muss man sich nach wie vor an das relative hohe Gewicht, das der Hersteller mit rund 3 Kilogramm angibt. Mittlerweile fällt mir das aber wirklich nicht mehr auf. Insgesamt sehe ich im V15 eine sehr gute Weiterentwicklung, so dass sich der Kauf für Einsteiger oder der Umstieg von Modellen vor dem V10 definitiv lohnt.