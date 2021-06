iOS 15: Mit Drag-and-Drop Text, Fotos & mehr zwischen Apps kopieren

Mit iOS 15 wird man Text, Fotos, Dokumente, Links und mehr einfach zwischen Apps hin- und herschieben können. Mit Drag-and-Drop lassen sich die Daten auswählen, andere Apps öffnen und dort hineinziehen.

Und das ganze funktioniert so: Ihr haltet eure Textauswahl, euer Foto, eure Datei oder ähnliches einfach etwas länger gedrückt. Das Dokument schwebt dann über der Anzeige und ihr könnt mit der anderen Hand, während ihr die Datei weiterhin gedrückt haltet, das iPhone bedienen und andere Apps öffnen. Nun könnt ihr eure Auswahl oder Datei in andere Apps ziehen, loslassen und an dieser Stelle einfügen.

Wichtig dazu wissen: Die Daten werden kopiert und nicht bewegt. Die Originaldatei bleibt stets an Ort und Stelle.

Drag-and-Drop in iOS 15 funktioniert gut und ist richtig praktisch: Ihr könnt zum Beispiel Text von einer Webseite schnell und einfach in einer Notiz speichern, in eine E-Mail ziehen oder per Nachricht weiterleiten. Und ihr könnt nicht nur eine Auswahl treffen, sondern auch mehrere. So könnt ihr mehrer Fotos, mehrere Textausschnitte und mehrer Dokumente gleichzeitig kopieren und in andere Apps schieben.