Apple schlägt Alarm: Veraltete iPhones besonders anfällig für Angriffe

Apple richtet sich aktuell an Nutzer und Nutzerinnen älterer iPhones, während insbesondere Geräte mit iOS 13 und iOS 14 im Fokus stehen. Denn diese Systeme gelten als anfällig, weshalb Apple dringend ein Update empfiehlt.

Gefahr durch manipulierte Webseiten

Laut Apple nutzen Angreifer gezielt Sicherheitslücken aus, die mithilfe schädlicher Webinhalte auf veraltete Versionen von iOS abzielen. Apple betont deshalb klar, dass Nutzer und Nutzerinnen unbedingt auf mindestens iOS 15 aktualisieren sollten, weil neuere Versionen bereits abgesichert sind.

Denn Apple hat bekannte Schwachstellen in den letzten Monaten geschlossen, sodass aktuelle Systeme deutlich besser geschützt sind.

Auch ältere Geräte können aktualisieren

Alle iPhones mit iOS 13 oder iOS 14 lassen sich weiterhin auf iOS 15 aktualisieren, weshalb kein Gerät auf diesen Versionen bleiben muss. Neben Updates schützt Apple Nutzer und Nutzerinnen auch über Safari, während die integrierte Safe-Browsing-Funktion gefährliche Webseiten automatisch blockiert. So werden bekannte schädliche Domains bereits im Vorfeld erkannt und verhindert.

Update ist Pflicht

Apple macht deutlich, dass ein Update aktuell der wichtigste Schutz ist, während veraltete Systeme ein unnötiges Risiko darstellen. Wer sein iPhone sicher nutzen möchte, sollte deshalb schnellstmöglich auf eine aktuelle Version wechseln.