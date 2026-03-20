Firefox: Neue Funktionen und Design-Update im Anmarsch

Mozilla gehört mit seinem Webbrowser Firefox wohl zu den beliebtesten Werkzeugen im Internet. Von individuellen Datenschutzeinstellungen bis hin zu flexiblen KI-Tools bietet der Browser für alle, die Wert auf Selbstbestimmung legen, einige praktische Features. Für die kommenden Wochen kündigt Mozilla über einen eigenen Blogbeitrag weitere Updates an, die Privatsphäre, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit noch stärker in den Fokus rücken.

Ein zentrales Update betrifft die Personalisierung: Der Einstellungsbereich von Firefox wurde überarbeitet und bietet nun eine klarere Navigation sowie eine Suchfunktion, um Anpassungen einfacher zu gestalten. Diese Neuerung wird zunächst in der Entwicklerversion Firefox Nightly verfügbar sein.

Gleichzeitig setzt Mozilla auf integrierte Datenschutzlösungen. Ab dem 24. März wird Firefox 149 ein kostenloses, integriertes VPN einführen, zunächst mit 50 GB monatlichem Datenvolumen für Nutzer in den USA, Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Im Gegensatz zu vielen kostenlosen VPN-Angeboten basiert die Lösung auf Mozillas strengen Datenschutzrichtlinien und soll ohne zusätzliche Downloads mehr Privatsphäre bieten.

Ein weiterer Meilenstein ist die Integration der Sanitizer-API, einem neuen Web-Sicherheitsstandard, der Angriffe proaktiv blockiert. Firefox ist damit der erste Browser, der diese Technologie nutzt. Doch nicht nur Sicherheit steht im Fokus: Neue Werkzeuge wie „Smart Window“ (ehemals AI Window) nutzen KI, um Nutzern und Nutzerinnen kontextbezogene Hilfe zu bieten, etwa Definitionen, Artikelzusammenfassungen oder Produktvergleiche, ohne die Seite verlassen zu müssen. Die Funktion ist optional und wird schrittweise eingeführt.

Parallel dazu ermöglicht „Split View“ das nebeneinander Anzeigen von zwei Webseiten in einem Fenster, was Multitasking und Vergleiche erleichtert. Beide Features starten mit Firefox 149 am 24. März dieses Jahres.

Tab Notes, frisches Design und ein Maskottchen namens Kit

Für mehr Organisation im Browser-Alltag führt Mozilla die sogenannten „Tab Notes“ ein: User können ab sofort Notizen zu einzelnen Tabs hinzufügen, um Arbeitsprozesse zu dokumentieren oder später nahtlos fortzusetzen. Auch dieses Tool wird mit Firefox 149 in den Firefox Labs verfügbar sein.

Neben technischen Neuerungen erhält Firefox auch ein frisches Design. Von der Website über die Benutzeroberfläche bis hin zu Symbolen und Menüs will Mozilla auf moderne, nutzerfreundliche Elemente setzen. Die Änderungen basieren auf Community-Feedback und sollen den Browser optisch wie funktional auf den neuesten Stand bringen. Ein besonderes Highlight ist Kit, das neue Maskottchen von Firefox: Kit soll Unterstützung und Vertrautheit symbolisieren und Firefox-User Nutzer in der digitalen Welt begleiten. Die aktuelle Version von Mozilla Firefox gibt es auf der offiziellen Website des Unternehmens, eine kleine Vorstellung des neuen Maskottchens Kit findet ihr als YouTube-Video unter dem Artikel.