Ecovacs Ultramarine P1: Neuer Poolreinigungsroboter vorgestellt

Man merkt es schon, die Hersteller smarter Haushaltsroboter machen sich für die Sommersaison bereit. Erst kürzlich habe ich zum Beispiel über den neuen Poolroboter von Aiper berichtet. Nun legt auch Ecovacs nach und stellten mit dem Ultramarine P1 seinen ersten Poolreinigungsroboter vor, der für die automatische Reinigung von privaten Pools entwickelt wurde. Das Gerät ist ab sofort für 549 Euro unter anderem über Amazon erhältlich.

Der Ultramarine P1 ist für verschiedene Poolformen und -oberflächen geeignet und soll Nutzer bei der regelmäßigen Pflege ihres Pools unterstützen. Er kombiniert eine hohe Saugleistung von bis zu 18.000 Litern pro Stunde mit einem intelligenten Navigationssystem und einer einfachen Bedienbarkeit.

Der verbaute Motor und ein optimierter Strömungskanal sorgen dafür, dass Blätter, Sand und andere Verunreinigungen aufgenommen werden. Vier unabhängig arbeitende Rollenbürsten reinigen Boden und Wände, auch an schwer zugänglichen Stellen. Ein zweistufiges Filtersystem filtert auch feine Partikel aus dem Wasser.

Das Gehäuse besteht aus Materialien, die gegen Chlor, UV-Strahlung und mechanische Belastungen resistent sind. Edelstahl und Titan schützen zentrale Bauteile vor Verschleiß. Eine mehrschichtige Abdichtung sorgt dafür, dass das Antriebssystem den IP68-Wasserschutzstandard erfüllt. Der Roboter hat eine Laufzeit von bis zu drei Stunden im Eco-Modus und kann in dieser Zeit Poolflächen bis zu 180 Quadratmeter reinigen.

Ecovacs Ultramarine P1: Ab sofort bei Amazon erhältlich

Die Steuerung des Ultramarine P1 erfolgt kabellos über die dazugehörige App. Nutzer können zwischen drei Reinigungsmodi wählen und Reinigungszeiten flexibel planen. Der Filterkorb lässt sich einfach entnehmen und reinigen. Erhältlich ist der Ecovacs Ultramarine P1 ist ab sofort zum Beispiel bei Amazon.