Google plant eigene Gemini-App für den Mac

Google arbeitet an einer nativen Version seiner KI-Software Gemini für macOS, sodass Nutzer und Nutzerinnen nicht mehr auf die Weboberfläche angewiesen sind. Damit will Google aufholen, weil Konkurrenten wie ChatGPT und Claude längst eigene Desktop-Apps anbieten.

Aktuell lässt sich Gemini nur über den Webbrowser nutzen, weshalb der Komfort im Alltag eingeschränkt bleibt. Mit einer nativen Mac-App will Google das ändern, sodass die Nutzung deutlich schneller und direkter wird.

Erste Testversion bereits im Umlauf

Google hat bereits eine frühe Version der App an Tester verteilt, während das Feedback aktiv gesammelt wird. Allerdings enthält diese Version nur grundlegende Funktionen, weshalb bis zum finalen Release noch weitere Features folgen sollen.

Das kann die Gemini-App

Die Mac-Version von Gemini bietet bereits zentrale Funktionen, während sie stark an die mobilen Apps erinnert.

Dazu zählen:

Websuche und Informationsanalyse

Verarbeitung hochgeladener Dokumente

Speicherung von Gesprächsverläufen

Zusätzlich testet Google Funktionen für Inhalte wie Bilder, Videos oder Tabellen, wodurch die KI vielseitiger einsetzbar wird.

Tiefere Integration in macOS geplant

Ein besonders spannendes Feature nennt sich „Desktop Intelligence“, damit die KI direkt mit anderen Mac-Apps interagieren kann. Dadurch kann Gemini Inhalte auf dem Bildschirm analysieren, sodass Aufgaben automatisiert und personalisiert erledigt werden.

Allerdings funktioniert diese Integration nur, wenn man die entsprechenden Berechtigungen aktivieret, weil der Zugriff bewusst kontrolliert bleibt.

Release noch unklar

Einen konkreten Starttermin für die Mac-App von Gemini gibt es aktuell nicht, jedoch treibt Google die Entwicklung aktiv voran. Fest steht jedoch, dass der Wettbewerb im KI-Markt deutlich intensiver wird, weil immer mehr Anbieter eigene Lösungen für den Desktop liefern.