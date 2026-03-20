Roborock, eine der führenden Marken für Saugroboter, hat lange Zeit an der vibrierenden Wischplatte festgehalten, bevor auch Modelle mit Wischpads und Wischrolle eingeführt wurden. Während andere Anbieter sich längst von der Wischplatte verabschiedet haben, lässt Roborock diese nun in verbesserter Form wieder aufleben. Der Roborock Saros 20 Sonic setzt nämlich auf VibraRise 5.0, also eine weiterentwickelte Wischplatte mit 4.000 Vibrationen pro Minute und einem Abwärtsdruck von 14 N.

Wie gut VibraRise 5.0 im Vergleich zu Wischpads oder einer Wischwalze ist, müssen spätere Tests zeigen. Darüber hinaus bietet der Saros 20 Sonic mit 36.000 Pascal eine enorme Saugkraft. Gleichzeitig profitiert er weiterhin von der geringen Bauhöhe von nur 7,98 Zentimetern, was im Alltag ein echter Gamechanger ist. Zum Einsatz kommt außerdem das AdaptiLift Chassis 3.0, sodass der Roboter den Saugschacht individuell an den Untergrund anpassen kann. Da auch der Saros 20 Sonic mit 8,8 Zentimeter hohen Doppelschwellen zurechtkommt, eignet sich dieses Modell auch für Altbauten.

Roborock Saros 20 vs. Saros 20 Sonic

Der klare Unterschied liegt in der Wischtechnik. Während der Saros 20 weiterhin auf die bekannten Wischpads setzt, nutzt der Saros 20 Sonic die neue Wischplatte mit VibraRise 5.0. Davon abgesehen sind die technischen Daten nahezu identisch. Der Saros 20 setzt allerdings auf 3D-ToF-Navigation, während der Saros 20 Sonic auf die etwas einfachere LDS-Navigation zurückgreift. Letztlich müssen Tests zeigen, welche Wischtechnik die bessere ist.

Jetzt mit Startrabatt kaufen

Roborocks neuer Saros 20 Sonic ist über mehrere Kanäle erhältlich, unter anderem bei Amazon, MediaMarkt und im Roborock-Onlineshop. Zum Marktstart gibt es folgende Angebote:

Roborock Saros 20 Sonic bei MediaMarkt im Complete-Paket für 1.399 Euro statt 1.599 Euro inklusive 2 x Wischtücher, 3 x Staubbeutel, 1 x DuoDivide-Hauptbürste, 2 x Filter, 1 x Reinigungslösung

im Complete-Paket für 1.399 Euro statt 1.599 Euro Roborock Saros 20 Sonic für 1.349 Euro statt 1.549 Euro bei Amazon und Roborock