Bandwerk startet Sonderedition Pepita aus einem Porsche 911 Sitzleder

Die fleißigen Kollegen von Bandwerk haben mal wieder einen ganz besonderen Schatz erobert. Sie sind an das Sitzleder eines Porsche 911 im klassischen Pepitamuster gelangt und haben daraus zwei Varianten für eine neue Sonderedition gefertigt. Die auf 798 Armbänder limitierte Kollektion geht ab heute Abend um 18:00 Uhr im Bandwerk-Shop in den Verkauf.

Das handgefertigte Armband stammt entweder aus einem Porsche 911 S aus dem Baujahr 1967 oder aus einem Porsche 911 T aus 1970. Optische Unterschiede gibt es bei den beiden Varianten nicht. Auch der Preis ist mit 169 Euro identisch, wobei ihr mit dem Gutscheincode appgefahren15 mal eben 15 Prozent sparen könnt. So sinkt der Preis für euch auf 143,65 Euro.

„Jedes Band entsteht aus dem Sitzbezug eines originalen Porsche 911 und wird in Deutschland in insgesamt 130 präzisen Arbeitsschritten von Hand gefertigt“, heißt es von Bandwerk. „Vom Zuschnitt des Leders über die Veredelung der Kanten bis hin zur finalen Naht steht jeder einzelne Schritt für kompromisslose Qualität, Präzision und echte Handwerkskunst.“

Exklusives Watchfaches passend zur neuen Bandwerk-Sonderedition

Und Bandwerk geht dieses Mal sogar noch einen Schritt weiter. Für alle Porsche-Fans – und nicht nur für die Käuferinnen und Käufer des neuen Armbands – stehen auf der Produktseite drei exklusive Watchfaches zum Download bereit. Ein Watchfach zeigt einen historischen Porsche, das wäre mein Favorit in Kombination mit dem Armband im Pepita-Muster.

Jedes Armband ist zudem mit einer individuellen Seriennummer versehen, die den exklusiven Charakter dieser Sonderedition noch einmal unterstreicht. Das Armband wird für euch mit den passenden Adaptern für die Apple Watch Ultra, 46/45/SE sowie 42/41 ausgestattet, so dass ein perfekter Sitz garantiert ist. Das Armband wird mit einer klassischen Dornschließe ausgeliefert und passt bei den größeren Apple Watches an Handgelenke mit einem Umfang von 14 bis 22 Zentimetern sowie 13 bis 20 Zentimetern bei den kleineren Uhren.