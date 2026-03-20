Airversa QliQ: Neuer Thread-Schalter für Apple Home

Die Zahl der Schalter für Apple Home, die man ohne Umweg über einen Hersteller-Hub direkt mit dem Apple-Ökosystem verbinden kann, lässt sich vermutlich an einer Hand abzählen. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass es den Airversa QliQ nun auch unkompliziert in Deutschland gibt. Wir haben den Apple Home Schalter natürlich schon bestellt und werden ihn der kommenden Woche ausprobieren.

Falls ihr nicht so lange warten könnt, könnt ihr den Airversa QliQ ab sofort für 34,99 Euro (Amazon-Link) bestellen. Das Doppelpack ist mit 64,99 Euro preislich noch einen Hauch aktiviert, auch wenn man insgesamt nicht wirklich von einem Schnäppchen sprechen kann. Aber es gibt halt in diesem Segment echt nicht viel Auswahl.

Airversa QliQ funktioniert mit Akku statt Batterien

Der Airversa QliQ verbindet sich via Thread mit eurer Apple Home Installation, es ist also ein Thread Border Router wie etwa ein HomePod der zweiten Generation, ein HomePod mini oder ein geeigneter Apple TV erforderlich.

Der kleine Schalter kommt mit einer magnetischen Wandhalterung, kann aber auch einfach so auf geeigneten Flächen wie etwa dem Kühlschrank befestigt werden. In Apple Home könnt ihr die drei Tasten nach euren Wünschen mit Geräten, Szenen oder Automationen belegen. Mit einem einfachen, doppelten und langen Tastendruck können insgesamt neun Aktionen hinterlegt werden. Jeder Tastendruck wird dabei von einer kleinen Vibration begleitet. Hier bin ich schon auf die Eindrücke aus der Praxis gespannt.

Interessant gelöst ist die Stromversorgung. Im Airversa QliQ kommen keine Knopfzellen oder andere kleine Batterien zum Einsatz. Stattdessen ist ein Akku verbaut, der einfach per USB-C aufgeladen wird. Die Akkulaufzeit beträgt laut Herstellerangaben allerdings nur bis zu zwei Monate. Ob das nicht etwas kurz ist? Sobald der Akkustand unter 20 Prozent sinkt, wird eine kleine rote LED am Schalter aktiviert.