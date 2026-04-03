Das Wochenend-Gewinnspiel mit einem Apple Home Zubehör

Auch am langen Wochenende haben wir unser kleines Gewinnspiel nicht vergessen. Ihr könnt mal wieder etwas abstauben, genauer gesagt den Airversa QliQ. Den smarten Schalter für Apple Home haben wir euch Anfang der Woche ausführlich vorgestellt. Da wir selbst aktuell keine Verwendung für das Zubehör haben, geben wir es gerne an jemanden aus der appgefahren-Community weiter.

Bevor wir zu den Produktdetails kommen, müssen wir kurz über die notwendigen Voraussetzungen sprechen. Immerhin solltet ihr mit dem Airversa QliQ ja auch etwas anfangen können, wenn ihr ihn gewinnt. Ihr benötigt nicht nur eine Apple Home Installation, sondern zwingend auch eine Steuerzentrale mit Thread-Funktechnik. Das kann zum Beispiel ein HomePod mini, ein HomePod der zweiten Generation oder ein geeigneter Apple TV sein. Überprüft das bitte, bevor ihr teilnehmt.

Sind diese kleinen Hürden für euch kein Problem, bekommt ihr mit dem Airversa QliQ einen smarten Schalter zur Steuerung eurer Apple Home Geräte. Mit insgesamt drei Tasten, auf die jeweils drei Aktionen gelegt werden können, könnt ihr Szenen aktivieren oder Geräte gezielt steuern. Etwa smarte Steckdosen einschalten, Rollos auf eine gewünschte Position setzen oder das Licht dimmen.

Der Airversa QliQ ist auf Amazon erhältlich und kostet 34,99 Euro. Im Lieferumfang sind eine Wandhalterung und optionale Sticker zur Markierung der Tasten enthalten. Die Stromversorgung wird über einen eingebauten Akku mit USB-C hergestellt.

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So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr einfach bis zum kommenden Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage korrekt beantworten:

Welche drei Tastendrücke kann der Airversa QliQ erkennen?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir in der kommenden Woche eine Gewinnerin oder einen Gewinner auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekanntgeben.