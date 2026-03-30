appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW14/2026 (2 News)

Spannende Neuigkeiten aus der Technik-Welt

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Tastatur eines MacBooks.

+++ Montag um 13:25 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++

Am Wochenende haben wir eine WiZ HDMI Sync Box verlost. Die richtige Antwort lautete: Popcorn. Das wusste auch Sascha aus Husum, der zudem noch das notwendige Losglück hatte. Für alle wird es am Freitag die nächste Chance auf einen Gewinn geben.


+++ Montag um 13:20 Uhr – Neues Video von Apple +++

Apple vermittelt mal wieder ein wenig Wissen für Neulinge und erklärt in einem Support-Video, wie man Apps auf dem Mac löscht beziehungsweise deinstalliert.

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Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Neuheiten aus der Apple-Welt

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