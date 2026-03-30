appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW14/2026 (2 News)

+++ Montag um 13:25 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++

Am Wochenende haben wir eine WiZ HDMI Sync Box verlost. Die richtige Antwort lautete: Popcorn. Das wusste auch Sascha aus Husum, der zudem noch das notwendige Losglück hatte. Für alle wird es am Freitag die nächste Chance auf einen Gewinn geben.

+++ Montag um 13:20 Uhr – Neues Video von Apple +++

Apple vermittelt mal wieder ein wenig Wissen für Neulinge und erklärt in einem Support-Video, wie man Apps auf dem Mac löscht beziehungsweise deinstalliert.