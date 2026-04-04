Anker Nano: 70 Watt Ladegerät derzeit für nur 29,99 Euro

Ladegeräte gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, die Auswahl ist riesig und jeden Monat kommen noch neue Modelle dazu. Falls ihr ein kompaktes Ladegerät für mehrere Geräte sucht und in Sachen Leistung keine großen Kompromisse eingehen möchtet, dann ist der Anker Nano Charger mit 70 Watt eine Option für euch.

Das Ladegerät ist im September gestartet, da kann man durchaus noch von einer Neuerscheinung sprechen. Der reguläre Preis liegt bei 49,99 Euro, aktuell bekommt ihr die schwarze Variante einmal mehr für 29,99 Euro (Amazon-Link).

Mit einer Größe von nur 5,3 × 4,3 × 3,1 Zentimetern ist der Anker Nano Charger nur halb so groß wie das 67 Watt Ladegerät von Apple. Trotzdem gibt es zwei USB-C-Ports und einen USB-A-Anschluss, um bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen zu können. Ein nettes Gimmick für den Transport: Der dicke EU-Stecker kann eingeklappt werden.

Anker Nano Charger kann drei Geräte gleichzeitig aufladen

70 Watt sind absolut ausreichend, um ein MacBook Air problemlos aufzuladen, auch bei einem kleinen MacBook Pro macht das Netzteil noch eine ordentlichen Job. Etwas schade ist die Aufteilung der Leistung auf 45 + 7,5 + 7,5 Watt beim Anschluss von drei Geräten gleichzeitig. Das reicht leider nicht aus, um neben iPhone und Apple Watch auch ein iPad noch mit voller Geschwindigkeit aufladen zu können,

„Dank TÜV Rheinland-Zertifizierung und ActiveShield 4.0 bleiben die Oberflächentemperaturen bis zu 10°C kühler als bei herkömmlichen Ladegeräten“, schreibt Anker über sein Ladegerät. Zusätzlich ist im Lieferumfang des Anker Nano Chargers ein mit Nylon umflochtenes USB-C-Kabel enthalten.

Die kompakten Maße und der einklappbare Stecker sind auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn 70 Watt genug Leistung für euch sind und ihr auf Schnickschnack wie ein Display verzichten könnt (oder sogar wollt), dann könnt ihr jetzt für 29,99 Euro zuschlagen. Leider wissen wir nicht, wie lange das Angebot gültig ist.