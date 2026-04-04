UPDF 2.5: Großes Update für den PDF-Editor mit KI-Agent

Anzeige. Wenn es über die Anzeige von PDFs hinausgeht, setzte ich auf den umfangreichen PDF-Editor UPDF. Das Tool ist bekannt, denn wir haben schon häufig über UPDF berichtet. Da UPDF jetzt in Version 2.5 vorliegt, findet ihr folgende alle neuen Funktionen aufgeschlüsselt.

Während sich Arbeitsweisen in den letzten Jahr spürbar verändert haben, steigen gleichzeitig auch die Anforderungen an Software. Einerseits müssen Tools leistungsfähig sein, andererseits sollen sie intuitiv funktionieren. Genau hier setzt UPDF 2.5 an: als intelligenter PDF-Editor, der sich nahtlos in macOS und iOS integriert und gleichzeitig moderne KI-Funktionen bietet.

Bewährte Basis trifft auf smarte Erweiterungen

Bevor wir uns den Neuerungen widmen, lohnt sich ein kurzer Blick auf die bestehenden Stärken. Schließlich baut UPDF 2.5 auf einem bereits sehr ausgereiften Fundament auf.

So erlaubt die Software die direkte Bearbeitung von PDFs – Texte, Bilder und Seiten lassen sich ohne Umwege anpassen. Gleichzeitig sorgt die integrierte OCR-Erkennung dafür, dass auch gescannte Dokumente durchsuchbar und editierbar werden. Das ist insbesondere für Archivare, Studierende oder Ingenieure ein klarer Vorteil.

Darüber hinaus beherrscht UPDF die Konvertierung in zahlreiche Formate wie Word oder Excel – und umgekehrt. Ergänzt wird das Ganze durch eine integrierte KI-Funktion, die Inhalte zusammenfasst, übersetzt oder sogar als Mindmap aufbereitet.

All das läuft auf Apple-Geräten super flüssig. Dank Optimierung für Apple Silicon, Unterstützung für den Dunkelmodus sowie einer sauberen Gestensteuerung wirkt die App wie ein nativer Bestandteil des Systems. Über die UPDF Cloud lassen sich zudem bis zu vier Geräte synchronisieren – egal ob Mac, iPhone oder iPad.

Perfekt abgestimmt auf das Apple-Ökosystem

Letztlich zeigt sich die Stärke von UPDF vor allem im Zusammenspiel mit Apple-Geräten. Zum einen überzeugt die Performance, zum anderen sorgt die intuitive Bedienung für ein angenehmes Nutzungserlebnis. Und weil die Entwicklung kontinuierlich voranschreitet, bleibt die Software langfristig relevant. Für alle, die regelmäßig mit PDFs arbeiten, bietet UPDF 2.5 daher eine durchdachte, moderne Lösung.

Darüber hinaus setzt UPDF auf Datenschutz nach DSGVO-Standards sowie auf eine ISO-zertifizierte Informationsverwaltung. In Kombination mit der UPDF Cloud ergibt sich ein sicheres und gleichzeitig flexibles System für den Arbeitsalltag.

Das ist neu in UPDF 2.5

Mit Version 2.5 geht UPDF jedoch einen entscheidenden Schritt weiter. Denn die neuen Funktionen setzen genau dort an, wo viele Nutzer im Alltag Zeit verlieren: beim Lesen, Strukturieren und Durchsuchen umfangreicher Dokumente.

Die genannten Neuerungen beziehen sich vorwiegend auf die Mac-Version, um dort die bestmögliche Leistung anzubieten. Gleichzeitig gibt es ein Update für die iOS-Version, um ein nahtloses Erlebnis zu ermöglichen. Auf iOS werden die neuen Funktionen nach und nach ausgerollt.

KI-Lesehilfe: Automatische Lesezeichen und Zusammenfassungen (Mac/iOS/Windows)

Ein zentrales Highlight ist die automatische Erstellung von Lesezeichen per KI. Gerade längere PDFs sind oft schlecht strukturiert oder komplett ohne Navigationselemente. UPDF erkennt hingegen Überschriften und Inhalte eigenständig und erstellt daraus klickbare Lesezeichen.

Diese lassen sich flexibel anpassen oder bestehende Strukturen ersetzen. Das spart nicht nur Zeit, sondern verbessert auch die Übersicht erheblich.

Zusätzlich bietet die App eine Ein-Klick-Zusammenfassung. Ganze Kapitel werden auf das Wesentliche reduziert und können direkt als Notizen gespeichert werden. Auf dem Mac funktioniert das ideal im Split View, während auf dem iPhone oder iPad schnelle Navigation möglich bleibt.

Semantische Suche: Finden statt suchen (Mac/iOS/Windows)

Ein weiteres starkes Feature ist die semantische Suche. Statt sich ausschließlich auf exakte Begriffe zu verlassen, versteht die KI den Kontext und erkennt Synonyme sowie inhaltliche Zusammenhänge.

Das bedeutet: Selbst wenn ein Begriff im Dokument anders formuliert ist, findet UPDF die passende Stelle. Gerade bei wissenschaftlichen Texten oder komplexen Projekten ist das ein enormer Vorteil.

Darüber hinaus lassen sich Fundstellen direkt markieren, ersetzen oder sicher hervorheben. So bleibt auch bei großen Dokumenten alles übersichtlich.

Das kann der neue UPDF Copilot (Mac/Windows)

Mit dem sogenannten UPDF Copilot führt der Entwickler zudem eine Art Kommandozentrale ein. Nutzer können hier einfach natürliche Anweisungen eingeben, etwa „Fasse das Dokument zusammen“ oder „erstelle Lesezeichen“.

Der Copilot ist besonders hilfreich für Anfänger, da man ohne Vorkenntnisse Funktionen ausführen kann, in dem man sie einfach beschreibt. Sowohl Anfänger als auch Profis können mit Copilot wertvolle Zeit sparen, da deutlich weniger Klicks ausgeführt werden müssen. Durch Kommandos in natürlicher Sprache führt man binnen weniger Sekunden die passenden Aufgaben durch.

UPDF Copilot ist der einzige intelligente Assistent, der natürliche, flüssige Anfragen direkt den entsprechenden Funktionen zuordnen kann.

Neue Funktionen für iOS in Arbeit

Während alle neuen Funktionen für die Desktop-Version ab sofort verfügbar sind, sind noch nicht alle neuen Features in der mobilen Version angekommen. Welche der neuen Funktionen hältst du für die nützlichste?

Auch hier bessert UPDF nach

Neben den großen Neuerungen bringt UPDF 2.5 auch zahlreiche Detailverbesserungen mit. So lassen sich per KI nun Wasserzeichen, Sticker, Stempel oder Hintergründe generieren.

Auch die Textbearbeitung wurde erweitert: Inhalte können optimiert oder verlängert werden, ohne dass externe Tools nötig sind. Gleichzeitig hilft die KI bei der Seitenverwaltung, indem sie leere, fehlerhafte oder uneinheitliche Seiten erkennt.

Diese Funktionen wirken auf den ersten Blick unscheinbar, machen im Alltag jedoch den entschiedenen Unterschied – insbesondere bei umfangreichen oder unübersichtlichen Dokumenten.

Vertrauen und Sicherheit

Neben der Technik spielt auch Vertrauen eine entscheidende Rolle. Und hier kann UPDF ebenfalls punkten.

Der preisgekrönte Kinderbuchautor Nicholas C. Rossis empfiehlt UPDF öffentlich und hebt vor allem die Geschwindigkeit sowie die einfache Bedienung hervor. Für ihn ist die Software eine überzeugende Alternative zu klassischen Lösungen wie Adobe.

Die gute Qualität bestätigt auch der G2-Award, der leistungsstarke Programme auszeichnet.

UPDF 2.5 jetzt laden und installieren

UPDF 2.5 zeigt eindrucksvoll, wie sich klassische Tools durch KI sinnvoll weiterentwickeln lassen. Schnellere Navigation, intelligentere Suche und automatisierte Abläufe sorgen dafür, dass Dokumente nicht nur verwaltet, sondern wirklich verstanden werden.

Gerade im Apple-Umfeld spielt UPDF seine Stärken voll aus – und liefert damit genau das, was moderne Nutzer erwarten: Effizienz, Übersicht und Kontrolle.