Circadian Energy: Neue Gesundheits-App zeigt den natürlichen Rhythmus des Körpers

Vom Prinzip der „Nachteule“ und „Frühaufsteher“ hat bestimmt jeder schon einmal gehört. Während einige Menschen bereits voller Energie am frühen Morgen in den Tag starten, sollte man andere wiederum am besten vor Mittag nicht ansprechen. Gleiches gilt am Abend: Hier werden einige bereits früh müde und verschwinden im Bett, die Nachteulen hingegen laufen am späten Abend zur Höchstform auf und werden dann so richtig produktiv bis in die Nacht hinein. Diese sehr individuellen Ausprägungen hängen mit dem eigenen Biorhythmus, auch zirkadianer Rhythmus genannt, zusammen, der viele Körperfunktionen, darunter auch den Schlaf-Wach-Rhythmus, steuert.

Die neue App Circadian Energy (App Store-Link) für das iPhone und die Apple Watch will an diesen Punkten anknüpfen und Nutzern bzw. Nutzerinnen ihre persönliche Energiekurve über den Tag hinweg visualisieren. Auf diese Weise kann der Alltag stärker an den individuellen Biorhythmus angepasst werden. Circadian Energy ist nicht einmal 4 MB groß, steht in deutscher Sprache zur Verfügung, erfordert iOS/watchOS 26.0 und setzt statt auf ein wiederkehrendes Abonnement auf einen Einmalkauf in Höhe von 5,99 Euro, der nach der Einführungsphase auf 9,99 Euro steigen wird.

Im Kern basiert Circadian Energy auf der Idee, dass sich Leistungsfähigkeit, Fokus und Erholung im Tagesverlauf über den Bio- bzw. zirkadianen Rrhythmus in wiederkehrenden Mustern organisieren, die sich aus Schlafverhalten, innerer Uhr und Umgebungsfaktoren ergeben. Die App berechnet auf dieser Grundlage eine persönliche Energiekurve, die anzeigen soll, wann User besonders produktiv sind, wann Konzentration nachlässt und wann sich Erholungsphasen anbieten. Diese Kurve kann als Entscheidungshilfe genutzt werden, um etwa anspruchsvolle Aufgaben in Hochphasen zu legen oder Routinetätigkeiten in Zeitfenster mit niedrigerer Energie zu verschieben.

Im Unterschied zu vielen etablierten Schlaf- und Produktivitäts-Apps verzichtet Circadian Energy laut Anbieter auf cloudbasierte Profile und serverseitige Datenanalysen, sondern verarbeitet Informationen vollständig auf dem Gerät. Inhaltlich knüpft Circadian Energy an den Trend der Chronobiologie- und „Circadian Rhythm“-Apps an, die versuchen, Alltagstätigkeiten an innere und äußere Zeitgeber wie Lichtverhältnisse oder Schlafphasen anzupassen.

Fokus auf individuelle Energiekurve statt umfangreicher Coachings

Während andere Lösungen meist stark auf Schlaftracking, Licht-Exposition oder detaillierte Lifestyle-Empfehlungen setzen, konzentriert sich Circadian Energy vor allem auf die Darstellung der subjektiv relevanten Energiekurve, und verzichtet auf ein breites Coaching-Angebot. Der Ansatz bleibt damit vergleichsweise schlank und soll eher als Orientierung dienen denn als umfassendes Gesundheitsprogramm. Nichtsdestotrotz bietet die App nicht nur Features wie eine persönliche Energiekurve und Produktivitätsfenster, sondern auch Widgets für den Homescreen und eine Unterstützung für die Apple Watch.

Kritikerinnen und Kritiker derartiger Dienste bemängeln immer wieder, dass der wissenschaftliche Hintergrund häufig nur ausschnittsweise oder vereinfacht abgebildet werde und der konkrete Nutzen im Alltag schwer zu quantifizieren sei. Befürworter verweisen dagegen auf eine zunehmende Sensibilisierung für Schlafhygiene, Arbeitsrhythmen und Erholungsphasen, die durch solche Tools überhaupt erst im Alltag sichtbar würden. Ob Circadian Energy über eine ansprechend gestaltete Energiekurve hinaus langfristig zu nachweisbaren Verhaltensänderungen führt, hängt letztlich von der Nutzung im Alltag ab.

Wer bereits eine Smartwatch wie die Apple Watch oder klassische Schlaf-Tracker verwendet, dürfte die App eher als Ergänzung zu den bereits erfassten Daten dienen. Für Nutzer und Nutzerinnen, die jedoch erstmals einen Einstieg in das Thema Biorhythmus suchen, könnte der niedrigschwellige und datenschutzorientierte Ansatz hingegen ein Anreiz sein, sich erstmals systematisch mit dem eigenen Tagesrhythmus auseinanderzusetzen. Dafür sorgt auch die unverbindliche siebentägige Gratis-Testphase von Circadian Energy, ehe man sich dann gegebenenfalls für den Einmalkauf der Vollversion entscheiden kann. Auf der offiziellen Website gibt es weitere Infos zur App und ihren wissenschaftlichen Hintergründen.