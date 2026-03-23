HeatCheckr: Kostenlose App für NBA-Fans liefert Spiele-Empfehlungen

Mittlerweile habe ich verschiedene US-Sportarten live im Stadion erlebt. Eishockey war ganz nett, aber irgendwie zu klein. American Football war beeindruckend groß, aber ziemlich zerfahren. Mein Highlight war definitiv Basketball – hier habe ich mich wirklich gut unterhalten gefühlt.

Auch jetzt schaue ich mir gerne noch Highlight-Clips auf YouTube an – und genau dort gibt es eine Sache, die könnte schlimmer nicht sein: Wenn man das Ergebnis schon weiß, bevor man das Video überhaupt erst gestartet hat. Um genau das zu verhindern, können wir euch mit HeatCheckr (App Store-Link) eine neue App empfehlen.

Die kostenlose iPhone-App stammt vom deutschen Entwickler Jonas Kübler, der seine Freizeit für die Realisierung dieses Projekts genutzt hat. „HeatCheckr ist eine App für NBA-Fans und hilft dabei sich zu entscheiden, welche Highlights oder komplette Spiele man sich nachträglich anschaut, ohne davor durch das Ergebnis gespoilert zu werden“, teilt uns der Entwickler mit. „Statt einfach den Endstand zu zeigen, berechnet die App anhand von vielen Faktoren einen Excitement Score für jedes Spiel und vergibt interessante Labels zu jedem Spiel.“

HeatCheckr bringt euch direkt von der Startseite zum Highlights-Video

Auf der Startseite der App findet man die letzten Spiele der NBA und NCAA. Neben dem Score von 1 bis 10 gibt es nur generelle Labels wie etwa „Buzzer Beater“ oder „Scoring Explosion“. Zudem einen Highlights-Button, über den man direkt zum passenden YouTube-Video gelangt, ohne HeatCheckr verlassen zu müssen. Vom 21. März empfiehlt die App beispielsweise das Duell zwischen Miami Heat und Houston Rockets mit einem Score von 9,6 Punkten – und ich sage euch ehrlich, das zehn Minuten lange Highlights-Video hat mich nicht enttäuscht.

Ebenfalls klasse: In den Einstellungen kann man einige der Labels, die potenzielle Spoiler sein können, einfach deaktivieren – und so die Spannung noch ein bisschen weiter erhöhen. Ebenso könnt ihr euer favorisiertes Team markieren und bekommt passende Spiele immer ganz oben angezeigt.

Für eine kostenlose App ist HeatCheckr auf jeden Fall richtig gut. Wenn ihr dem amerikanischen Basketball etwas abgewinnen könnt, dann schaut auf jeden Fall mal rein. Ich persönlich würde mir neben einer deutschen Lokalisierung, auch wenn die nicht wirklich erforderlich ist, vor allem noch eine Umsetzung für das iPad wünschen.