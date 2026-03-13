„Subnautica: Below Zero“: Meine ersten Eindrücke des Open-World-Abenteuers

Im Februar habe ich euch den Launch des Open-World-Abenteuers Subnautica: Below Zero (App-Store-Link) für iOS und iPadOS bereits angekündigt. Nun ist das Rollenspiel offiziell erschienen und lässt sich im App Store herunterladen. Die Vollversion bekommt ihr dabei noch bis 17. März für 8,99 Euro statt 9,99 Euro. Ich habe Subnautica für euch angespielt.

Das Spiel startet in einem Raumschiff, von dem aus ihr euch in der Rolle der Forscherin Robin auf den entlegenen Planeten 4546B begebt. Hier war eure Schwester zuletzt auf Mission und ihr wollt herausfinden, was mit ihr geschehen ist. Nach einer Bruchlandung müsst ihr unter Wasser eine Basisstation finden, die euch im Spielverlauf als Lager für gesammelte Gegenstände und als Herstellungsort für Ausrüstung und Co. dient.

Dabei gilt es darauf zu achten, dass euch der Sauerstoff nicht ausgeht und ihr rechtzeitig wieder an der Oberfläche seid, um Luft zu holen. Natürlich wartet in den Tiefen des Meeres im Spielverlauf auch das ein oder andere Meeresungeheuer auf euch. Doch auch über Wasser müsst ihr euch rüsten, schließlich herrschen auf 4546B extreme Wetterbedingungen mit eisigen Temperaturen.

Subnautica: Below Zero ist also in erster Linie ein Survival-Game, in dem ihr Materialen sammeln müsst, um eure Ausrüstung zu verstärken und so immer weiter in die Tiefen des Planeten vordringen zu können. Auch neue Arten und Kreaturen gibt es zu entdecken. Dabei entfaltet sich das Mysterium um Robins Schwester auf der Reise immer ein Stück mehr.

Mir hat Subnautica beim Anspielen auf jeden Fall Spaß gemacht. In die Gestaltung der Spielwelt scheint viel Liebe geflossen zu sein. Das Eintauchen in die Unterwasserwelt gelingt im wahrsten Sinne des Wortes binnen Sekunden. Auch der Soundtrack des Spiels ist sehr gelungen und trägt zu einem immersiven Spielerlebnis bei. Ich bin gespannt, wie sich die Mission im Spielverlauf entwickelt.

Subnatica: Below Zero könnt ihr ab sofort herunterladen

Subnatica: Below Zero steht ab sofort im App Store zum Download bereit. Die Vollversion bekommt ihr noch bis zum 17. März für 8,99 Euro. Danach kostet das Spiel dann 9,99 Euro. Die Dialoge des Spiels sind nur in englischer Sprache vertont. Sie werden aber per Untertitel ins Deutsche übersetzt. Alle anderen Spielinhalte sind in deutscher Sprache abgefasst.