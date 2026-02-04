Subnautica Below Zero: Open-World-Abenteuer kommt für iOS

Das Survival-Game Subnautica geht in die nächste Runde und erscheint mit „Subnautica: Below Zero“ (App-Store-Link) ab 10. März auch für iOS. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Raumschiff-Besatzungsmitglieds, das auf einem fremden Planeten strandet und dort die Unterwasserwelt erkunden muss. Dabei warten neue Biome, Kreaturen und Storys auf euch.

Die neue Ausgabe von Subnautica spielt in eisigen Regionen, sodass ihr euch mit einem entsprechenden Kälteschutzanzug schützen müsst, um nicht zu erfrieren. Diesen baut ihr im Spiel selbst. Auch Schutzhöhlen und mehr gilt es zu bauen, um die Kälte zu überleben.

Im Spiel müsst ihr euch dann auf die Suche nach Hinweise machen und herausfinden, was mit eurer Schwester passiert ist. Dabei warten diverse Kreaturen der Tiefe und auch an Land auf euch, die es manchmal gut mit euch meinen und manchmal auch nicht.

Subnautica: Below Zero wurde vollständig neugestaltet und für Mobilgeräte optimiert. So soll nun auch eine nahtlose Steuerung per Touch möglich sein. Eine Game-Center-Integration und eine Cloud-Speicher-Funktion sind in der iOS-Version ebenfalls an Bord. Das Spiel ist außerdem in deutscher Sprachversion verfügbar.

Subnautica: Below Zero kostet einmalig 8,99 Euro

Offiziell erscheinen soll Subnautica: Below Zero am 10. März. Vorbestellbar ist das Spiel noch nicht. Im App Store ist aber bereits ersichtlich, dass es für 8,99 Euro zu haben sein wird. Die Entwickler selbst geben den Hinweis mit, dass das Spiel nicht auf allen Endgeräten funktioniert. Ihr benötigt ein iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro oder Pro Max, ein iPhone 14 oder neuer. Wollt ihr das Spiel auf dem iPad spielen, benötigt ihr eines der folgenden Geräte: iPad Pro 11 Zoll 2. oder 3. Generation, iPad Pro 11 oder 12.9 Zoll 4. Generation, iPad Air 5. Generation, iPad Pro 12.9 Zoll 5. oder 6. Generation oder neuer.