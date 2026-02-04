Airversa QliQ Smart Button: Automationen im eigenen Zuhause bequem starten

Das Unternehmen Airversa ist sonst vor allem für seine intelligenten Luftreiniger-Produkte bekannt. Nun bringt man aber mit dem QliQ Smart Button einen neuen Thread-fähigen Controller für das Apple Home-Ökosystem auf den Markt. Der kompakte Smart-Home-Schalter ermöglicht es, über drei physische Tasten bis zu neun verschiedene Automatisierungen oder Szenen zu starten. Jede Taste erkennt einfache, doppelte oder lange Tastendrücke, was eine flexible Steuerung von Licht, Musik, Raumklima oder anderen HomeKit-Geräten ermöglicht.

Mit dem QliQ Smart Button erweitert Airversa sein Angebot um ein Produkt, das sich gezielt an Apple-User richtet. Der Button arbeitet ausschließlich über Home-over-Thread und lässt sich vollständig über die Apple Home-App einrichten. Zwar ist der neue Smart-Home-Standard Matter noch nicht integriert, doch sorgt die enge Verzahnung mit der Apple-Welt für deutliche Vorteile im eigenen Smart Home.

Zusätzliche Anpassungen können über die hauseigene Sleekpoint-App von Airversa vorgenommen werden. Hier lassen sich nicht nur Automatisierungen im Detail steuern, sondern auch das multisensorische Feedback des Buttons konfigurieren. Das Gerät reagiert bei Aktivierung mit grünem LED-Licht, einem kurzen Ton und einer leichten Vibration. Alle drei Rückmeldungen können individuell eingestellt oder vollständig deaktiviert werden.

Wiederaufladbarer Akku soll zwei Monate pro Ladung halten

Ein weiteres praktisches Detail ist der integrierte wiederaufladbare Akku, der über USB-C geladen wird und pro Ladung bis zu zwei Monate lang durchhalten soll. Airversa verzichtet damit bewusst auf Einweg-Knopfzellen und bietet eine nachhaltigere Lösung, auch wenn regelmäßiges Nachladen nötig ist. Im Lieferumfang enthalten sind ein USB-C-zu-USB-A-Kabel sowie eine magnetische Montageplatte mit Klebefläche, mit der der QliQ Smart Button flexibel an Wänden oder Metalloberflächen wie Kühlschranktüren befestigt werden kann.

Mit einem Preis von 29,99 US-Dollar für ein Einzelgerät und 54,99 US-Dollar für ein Zweierpack ist der QliQ eher im mittleren Preissegment angesiedelt. Derzeit ist er ausschließlich über Amazon in den USA erhältlich, wir hoffen aber, dass das Produkt auch bald in Deutschland aufschlagen wird. Konkurrenz bekommt Airversa von deutlich günstigeren Alternativen wie etwa dem nur 4,99 Euro teuren Bilresa Smart Button von IKEA, der allerdings auch nur zwei Buttons aufweist und über eine Matter-Anbindung verfügt.