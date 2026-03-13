WarnWetter (App Store-Link), die Wetter- und Warn-App vom Deutschen Wetterdienst, liefert mit dem Update auf Version 5.4.0 neue Funktionen aus, die teilweise nur in der Vollversion verfügbar sind. Die App bietet im neuesten Update eine verbesserte Pollenvorhersage sowie optimierte Warnungen bei Hochwasser.

Schon im Februar letzten Jahres hat WarnWetter die Pollenflugvorhersage in die eigene App integriert. Fortan kann man sich allerdings auch Benachrichtigungen schicken lassen, wenn die Pollenbelastung ansteigt. Wenn die Vollversion der App im Einsatz ist, könnt ihr euch die Pollenbelastung zudem direkt auf dem Startbildschirm anzeigen lassen.

So geht’s: Auf dem Startbildschirm unter den angezeigten Kacheln auf „Weitere Produkte“ klicken. Über den „Einrichten“-Button ganz oben lässt sich „Pollen“ im Bereich „Gesundheit“ aktivieren.

Neue Warngebiete bei Hochwasserwarnungen

Darüber hinaus integriert WarnWetter neue Gebiete für die Hochwasserwarnungen. Wenn Favoriten angelegt sind, gibt es auch Warnungen per Push-Nachricht, die sich in den Einstellungen aktivieren lassen. Während die Funktionen zur Pollenbelastung hinter der Paywall liegen, sind die Hochwasserwarnungen auch ohne Vollversion zugänglich.

Das Update ermöglicht außerdem detailliertere Warnungen bei Sturmfluten mit Push-Benachrichtigungen und teilt Bayern künftig in Nord- und Südbayern auf.

Vollversion von WarnWetter kostet 2,49 Euro

Durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2020 darf WarnWetter nicht alle Funktionen kostenlos anbieten. Allerdings hält sich die Investition in Grenzen, denn die Vollversion kostet einmalig 2,49 Euro. Da auch die Familienfreigabe unterstützt wird, können verbundene Geräte ebenfalls von den Vollversion-Funktionen profitieren.

DWD WarnWetter ist für iPhone und iPad optimiert, 107,5 MB im Download groß und mit sehr guten 4,6 Sternen bewertet. Meiner Meinung nach gehört die App auf jedes iPhones.