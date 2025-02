WarnWetter zeigt jetzt eine Pollenflugvorhersage an

Von April bis August ist die Belastung durch Gräser- und Baumpollen in der Luft am höchsten. Doch bereits jetzt sind die ersten Pollen unterwegs – insbesondere in Teilen Süddeutschlands fliegen bereits Erlen- und Haselpollen durch die Luft. Mit speziellen Apps kann der Pollenflug genau verfolgt und die Belastung eingeschätzt werden. Ab Version 5.2.0 integriert auch die WarnWetter-App (App Store-Link) eine Pollenflugvorhersage.

Auf einer farblich gekennzeichneten Karte wird der Pollenflug verschiedener Gräser- und Baumpollen angezeigt, die ihr manuell auswählen könnt. Die neue Karte findet ihr in den Produkten und könnt sie auch als Kachel auf dem Startbildschirm ablegen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll die neue Vorhersage eine gezieltere Vorbereitung auf den Pollenflug ermöglichen und helfen, Beschwerden zu lindern.

Das ist auch neu

Das Update bringt weitere Neuerungen mit sich. Unter anderem gibt es eine verbesserte Standortsuche für Wetter- und Pflanzenmeldungen. Zudem ist für Pflanzenmeldungen nun nur noch ein einziges Bild erforderlich. Darüber hinaus wurden neue Icons für den Dark Mode hinzugefügt. Zusätzlich zeigt WarnWetter jetzt auch gefrierenden Regen im Bereich „Aktuell“ an.

WarnWetter ist ein Service des Deutschen Wetterdienstes und kann kostenlos auf iPhone und iPad heruntergeladen werden. Alle Funktionen, einschließlich der neuen Pollenvorhersage, sind jedoch nur in der Vollversion verfügbar. Diese kann einmalig für 2,49 Euro freigeschaltet werden.