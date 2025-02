Ugreen startet neue Powerbank mit integriertem Kabel

Der Zubehör-Hersteller Ugreen hat mal wieder ein neues Produkt am Start. Ab sofort könnt ihr auf Amazon eine Powerbank mit integriertem USB-C-Kabel und einer Kapazität von 20.000 mAh kaufen. Der offizielle Listenpreis wird mit 49,99 Euro angegeben, direkt zum Start gibt es allerdings einen 30-Prozent-Coupon. Aktiviert ihr diesen, reduziert sich der Preis auf nur noch 34,99 Euro (Amazon-Link).

Das ist für einen Marken-Akku mit dieser Kapazität schon ein ziemlich guter Preis, zumal ein USB-C-Kabel integriert ist, mit dem ihr euer iPhone oder andere Geräte direkt aufladen könnt. Das ist ein Feature, das ich in den letzten Monaten sehr zu schätzen gelernt habe.

Zusätzlich zum fest integrierten Kabel bietet die neue Ugreen Powerbank zwei weitere Anschlüsse. Jeweils ein Port mit USB-A und USB-C stehen zum Aufladen von beliebigen Produkten zur Verfügung. Praktisch: Als Schlaufe für die Powerbank bietet ein kleines USB-C-Kabel, das einfach abgenommen und genutzt werden kann. Zudem bietet die Powerbank ein kleines Display, über das uns Ugreen Folgendes wissen lässt: „Mit ihrem Smart-Display zeigt die Nexode Powerbank in Echtzeit die Akkukapazität und Leistung an, ergänzt durch lustige Robotersymbole.“

Ausgangsleistung der Ugreen Powerbank ist leider limitiert

Einen kleinen Kompromiss müsst ihr angesichts des Preises aber doch machen. Die maximale Ausgangsleistung der Powerbank beträgt nur 22,5 Watt. Das ist für ein iPhone absolut ausreichend, das Aufladen eines MacBooks ist mit der eigentlich gut dimensionierten Powerbank aber schon etwas zäh. Auch das Aufladen der Powerbank ist lediglich mit 20 Watt Leistung möglich. Leider gibt es keine Informationen darüber, ob die Ausgangsleistung für jeden Port einzeln gilt oder sich auf die Anschlüsse verteilt, sobald mehrere Geräte angeschlossen sind.

Was wir euch aber ganz sicher sagen können: Die neue Powerbank von Ugreen ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich. Neben einer schwarzen Variante bekommt ihr den Akku auch in Blau.

UGREEN Power Bank, 20000mAh Powerbank 22.5W Max mit 2 USB-C Kabel, 2C1A mit Digitales... Power für jeden Moment: Dank der 20000mAh Kapazität haben Sie jederzeit genügend Strom für Ihre Geräte - laden Sie Ihr iPhone 16 Pro bis zu 3,9...

3-in-1 mit 2 USB-C Kabel: Die Ugreen 20000mAh Powerbank bietet ein integriertes USB-C-Kabel sowie ein abnehmbares USB-C-Kabel mit Schlaufe. Mit einer...