Steven Sinofsky, ehemaliger Präsident der Windows-Division bei Microsoft, hat in einem aktuellen Blogbeitrag seine Eindrücke vom neuen MacBook Neo geteilt. Seine Bewertung ist weniger eine klassische Produktkritik als vielmehr eine Reflexion über strategische Entscheidungen, die Microsoft vor über einem Jahrzehnt traf – und warum diese letztlich scheiterten.

Sinofsky beschreibt das MacBook Neo als ein Gerät, das ihn technisch überzeugt, aber auch melancholisch stimmt. Der Grund: Mit dem MacBook Neo realisiert Apple genau das, was Microsoft mit Windows 8 und den ersten ARM-basierten Surface-Geräten anstrebte, aber nicht umsetzen konnte. Die Hardware war damals bereits leistungsfähig genug, doch das Ökosystem folgte nicht. Microsoft scheiterte daran, Entwickler schnell genug für ein neues, effizienteres App-Modell zu gewinnen. Stattdessen blieb die Kompatibilität mit alten Windows-Anwendungen erhalten – eine Entscheidung, die Sinofsky heute als zentrales Hindernis sieht.

Das MacBook Neo: Ein Konzept, das Microsoft nicht gelingen wollte

Sinofsky betont, dass das MacBook Neo nicht zwingend besser werden muss, sondern einfach „exzellent“ bleiben soll. Apple habe es geschafft, Entwickler und Nutzer über Jahre hinweg auf moderne APIs und Frameworks umzustellen – ein Prozess, den Microsoft nie konsequent durchführte. Während Apple mit dem MacBook Neo ein Gerät vorlegt, das auf einer langfristigen Strategie basiert, blieb Microsoft in der Vergangenheit gefangen. Die Folge: Windows-PCs sind bis heute nicht in der Lage, die gleiche Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu bieten wie Apples aktuelle Macs.

Sinofsky zieht Parallelen zwischen dem MacBook Neo und den frühen Surface-Geräten mit ARM-Chips, die bereits 2012 auf den Markt kamen. Damals waren die technischen Voraussetzungen gegeben, doch die mangelnde Bereitschaft der Entwickler, auf ein neues App-Modell zu setzen, machte den Unterschied. Apple hingegen schaffte es, durch konsequente Modernisierung und klare Vorgaben ein Ökosystem zu schaffen, das heute nahtlos mit dem MacBook Neo funktioniert.

Für Sinofsky ist das MacBook Neo damit nicht nur ein weiteres Apple-Produkt, sondern ein Beweis dafür, dass langfristige Planung und konsequente Umsetzung entscheidend sind. Microsofts Scheitern zeigt, dass technologische Überlegenheit allein nicht ausreicht – es brauche auch die Bereitschaft, bestehende Strukturen zu hinterfragen und anzupassen. Den gesamten Beitrag lest ihr hier.