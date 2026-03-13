Amazon Prime Video: Etliche Filme für jeweils 99 Cent ausleihen

Ich habe mir für morgen Abend bereits mit meinem Sohn zum Fernsehen verabredet, wir schauen uns das Auswärtsspiel des VfL Bochum auf RTL Nitro an. Falls Fußball nicht euer Ding ist oder ihr auch für die andere Abende noch die passende Unterhaltung sucht, dann hat Amazon wieder die passende Auswahl für euch. Prime-Mitglieder können aus mehreren Dutzend Filmen auswählen und jeden Titel für 99 Cent ausleihen.

Mit dabei sind auch einige neue Filme, wie etwa das große Finale von Downton Abbey aus dem vergangenen Jahr, das immerhin mit 4,5 von 5 Sternen bewertet ist. Ebenfalls sehr empfehlenswert dürfte Uncharted sein, hier gibt es sogar 4,6 Sterne. Kleine und große Action-Fans finden mit Spider-Man Across the Spider-Verse einen Oscar-nominierten Zeichentrickfilm.

Auch einige Klassiker sind bei der 99-Cent-Aktion an diesem Wochenende wieder mit dabei. Ich konnte unter anderem „Das Boot“ oder „Die Oma ist tot“ entdecken. Schaut am besten mal selbst auf der Aktionsseite vorbei, von Actionfilmen über Familienfilme bis hin zu Thrillern ist ziemlich viel mit dabei.

So funktioniert der 99-Cent-Filmabend bei Amazon

Wie gewohnt gelten die bekannten Regeln: Für kurze Zeit könnt ihr ausgewählte Filme für nur 99 Cent ausleihen. Ihr müsst die Filme jedoch nicht sofort nach dem Leihen anschauen – dafür habt ihr 30 Tage Zeit. Sobald ihr jedoch mit dem Film beginnt, bleiben euch 48 Stunden, um ihn fertig zu schauen. Danach wird der Zugriff automatisch beendet. Diese Regelung ist bei den meisten Streaming-Diensten ähnlich. Wichtig: Das Angebot gilt ausschließlich für Amazon Prime-Mitglieder.

Das Ausleihen ist einfach: Loggt euch in euren Amazon-Account ein und wählt den gewünschten Film über euren bevorzugten Browser. Anschließend könnt ihr den Film auf einer Vielzahl von Geräten abspielen, darunter Kindle Fire HD, iPad, iPhone, Android-Geräte, PS3, PS4, PS5, Xbox-Konsolen, Wii und Wii U, Smart-TVs, Blu-ray-Player sowie PCs und Macs. Auch Fire TV und Fire TV Stick werden unterstützt. Außerdem ist Prime Video inzwischen ab der dritten Generation auch für Apple TVs verfügbar, was die Nutzung noch bequemer macht.