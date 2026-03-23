MacBook Neo: Laden nur mit maximal 30 Watt möglich

Apples neuestes MacBook, das MacBook Neo, wurde ja bereits sehr hoch gelobt. Was an dem Gerät aber unter anderem stören könnte, ist, dass es mit maximal 30 Watt aufgeladen werden kann. Selbst Netzteile, die über höhere Leistung verfügen, können die Grenze von 30 Watt nicht überwinden. Wir zeigen euch, welches Ladegerät sich für Apples Einstiegermodell am meisten lohnt.

Laut einem Test von ChargerLAB lädt das MacBook Neo maximal mit rund 30 Watt, selbst wenn ein leistungsstärkeres Netzteil angeschlossen wird. Im Test wurden verschiedene offizielle Apple-Netzteile von 20 Watt bis 140 Watt sowie Ladegeräte anderer Hersteller verwendet.

Das Ergebnis war stets ähnlich: Die tatsächliche Ladeleistung lag zwischen 29 und 31 Watt. Das bedeutet, dass stärkere Netzteile zwar erkannt werden, aber keine schnellere Ladezeit ermöglichen. Auch bei externen Lösungen wie Powerbanks oder Kfz-Ladern blieb die Leistung konstant.

Apple liefert das MacBook Neo standardmäßig mit einem 20-Watt-Netzteil aus, das laut Test eine maximale Ladeleistung von 18 Watt erreicht. Deutlich effizienter ist das 35-Watt-Doppel-USB-C-Netzteil von Apple, das die volle Ladeleistung von 30 Watt ausschöpft. Mit diesem Netzteil lässt sich das Gerät am schnellsten laden. Das Apple 35W Dual USB‑C Port Ladegerät gibt es für 54,87 Euro bei Amazon.

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Apple empfiehlt, ihn mit dem MacBook Air zu verwenden. Du kannst ihn auch mit dem iPhone, dem iPad, der Apple Watch und mit AirPods nutzen.

MacBook Neo: Netzteile mit hoher Leistung bieten keinen Vorteil

Netzteile mit höherer Leistung, wie das 96-Watt- oder 140-Watt-Modell, bringen keinen Geschwindigkeitsvorteil, sind aber deutlich teurer. Gleichzeitig zeigen die Testergebnisse, dass auch günstigere Ladegeräte anderer Hersteller mit mindestens 30 Watt die maximale Ladeleistung des MacBook Neo erreichen können.

Wer das MacBook Neo also so effizient wie möglich aufladen möchte, sollte auf ein 35-Watt-Netzteil setzen – entweder von Apple oder einem Drittanbieter. Anbei weitere Empfehlungen, die günstiger als Apples Charger sind.