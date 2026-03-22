Rekordstart: Günstiges MacBook Neo begeistert Käufer

Offizielle Verkaufszahlen gibt es für das neue MacBook Neo nicht, allerdings meldet Apple einen außergewöhnlichen Erfolg. Tim Cook hat auf Twitter bekanntgegeben, dass der Mac seine „bisher erfolgreichste Einführungswoche“ hinter sich hat. Während MacBook Air und MacBook Pro nur Chip-Upgrades erhalten haben, steht vor allem das günstige MacBook Neo im Fokus.

iPhone-Chip bringt frischen Ansatz

Apple setzt beim MacBook Neo auf den A18-Pro-Chip, wodurch Kosten gesenkt und gleichzeitig solide Leistung geliefert wird. Zusätzlich sorgen auffällige Farben wie Zitrus, Rosa oder Indigo für einen modernen Look.

Hohe Nachfrage sorgt für Wartezeiten

Die starke Nachfrage zeigt sich deutlich, weil neue Bestellungen aktuell mit längeren Lieferzeiten verbunden sind. Wer das MacBook Neo jetzt bestellt, muss teilweise bis Anfang oder Mitte April warten, während lokale Händler eine schnellere Verfügbarkeit bieten können.

Je nach Modell, Farbe und Konfiguration sind bei Amazon einige Varianten noch „auf Lager“. Das MacBook Neo in Indigo mit Touch ID gehört offenbar zu den beliebtesten Modellen und ist aktuell ausverkauft.

Apple trifft den Nerv der Zeit

Apple gelingt mit dem MacBook Neo ein wichtiger Schritt, weil ein günstiger Einstieg viele neue Nutzerinnen und Nutzer ins Ökosystem bringt. Damit könnte sich die Strategie langfristig auszahlen, während der Mac wieder stärker wächst.