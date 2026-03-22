Die Highlights der Woche: Überraschungen und KI-Verbannungen

Ich war mal wieder unterwegs. Am Anfang der Woche hat es mich nach Berlin verschlagen, dort fand das TP Vision Unboxed Event statt. Das mag euch auf den ersten Blick vielleicht nichts sagen. Hinter dem Namen steckt die Firma, die die TV- und Audio-Produkte mit dem Markennamen Philips vertreibt. Also unter anderem die allseits bekannten Ambilight-Fernseher.

Genau zu diesem Thema werde ich euch, vielleicht sogar noch heute, ein kleines Video und weitere Informationen liefern. Immerhin hat Philips vor einigen Jahren die Anbindung an Philips Hue und die Ambilight+Hue Funktion eingestellt. Künftig setzt man auf das neue AmbiScape, das mit Matter-Leuchtmitteln funktionieren soll.

Apple hat derweil für eine kleine Überraschung gesorgt. Zwei Wochen nach den ganzen Neuankündigungen rund um das MacBook Neo und iPhone 17e folgte schon wieder ein neues Produkt. Die AirPods Max 2 sind da und können ab kommender Woche vorbestellt werden. Die Over-Ear-Kopfhörer aus Cupertino haben einen verbesserten Chip, der den Klang auf ein neues Level heben und neue Funktionen ermöglichen soll.

Mit einem Preis von 579 Euro sind die AirPods Max 2 weiterhin in der Premium-Produktkategorie eingeordnet. Da gefällt uns Art of Flora schon besser. Das neue Puzzle-Spiel von Klemens Strasser, der im vergangenen Jahr für Art of Fauna mehrere Preise von Apple kassierte, ist jetzt im App Store verfügbar. Die ersten 10 Puzzle könnt ihr kostenlos anspielen, danach gibt es die Vollversion mit weiteren 100 Leveln für 8,99 Euro.

Neues aus dem Hueblog

Updates gab es in dieser Woche auch bei Philips Hue. Nicht nur für die Hue Bridge und die Hue Bridge Pro, sondern auch für die offizielle App. Dort gibt es jetzt die Möglichkeit, den erst kürzlich in Deutschland eingeführten Hue KI Assistent wieder komplett zu deaktivieren und sein Icon von der Startseite der App zu verbannen. Das habe ich direkt mal gemacht – denn KI braucht man nun wirklich nicht überall.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick