iPhone Fold: Release noch im Dezember?

Es gibt mal wieder neue Gerüchte um Apples erstes faltbares Smartphone, das iPhone Fold. Das Gerät könnte noch in diesem Jahr auf den Markt bringen, heißt es. Der Analyst Tim Long von der Investmentbank Barclays geht in einer kürzlich veröffentlichten Notiz davon aus, dass die Auslieferung des Geräts voraussichtlich im Dezember 2026 beginnen wird. Das wäre ein ungewöhnlicher Schritt für Apple, da das Unternehmt neue iPhone-Modelle in der Regel im September vorstellt

Long will die Information über das mögliche Veröffentlichungsdatum des iPhone Folds von seinen Kontakten erfahren haben, die in Unternehmen aus Apples Lieferkette arbeiten. Laut diesen Insidern könnte der iPhone Fold einige Monate nach der Vorstellung der iPhone 18 Pro- und iPhone 18 Pro Max-Modelle erscheinen.

Ein ähnliches Vorgehen gab es bereits 2017. Damals veröffentlichte Apple das iPhone X im November, während das iPhone 8 und 8 Plus bereits im September erhältlich waren. In der Regel erfolgt die Vorstellung neuer iPhone-Modelle aber im September.

Der iPhone Fold wäre das erste faltbare Smartphone von Apple und würde damit in einen Markt eintreten, der bisher von Samsung, Huawei und anderen Herstellern dominiert wird. Bisher gibt es nur wenige offizielle Bestätigungen von Apple, doch die Gerüchte um ein faltbares iPhone kursieren inzwischen seit mehreren Jahren.

Neben dem iPhone Fold könnten weitere neue iPhones folgen

Neben dem iPhone Fold plant Apple laut Long auch die Vorstellung weiterer Geräte im März 2027. Dazu könnte ein günstigeres iPhone 18e sowie möglicherweise ein iPhone 18 Plus oder ein iPhone Air 2 gehören. Dass Apple wirklich ein iPhone 18 Plus plant, gilt jedoch als unbestätigt, da es bisher keine weiteren Hinweise auf ein solches Modell gibt.

Welches dieser Geräte würde euch interessieren?

Foto oben: MacRumors