What Happens at Night: Martin Scorseses neuer Film kommt exklusiv auf Apple TV

Apple baut seine Apple-TV-Mediathek weiter aus und hat künftig den nächsten großen Film im Programm. „What Happens at Night“ heißt er und basiert auf der Romanvorlage von Peter Cameron. Regie führt niemand geringerer als Martin Scorsese. Die männlichen Hauptrolle übernimmt, wie für Scorsese-Filme mittlerweile beinah üblich, Leonardo DiCaprio. An seiner Seite spielt Jennifer Lawrence. Die Dreharbeiten an dem als psychologischer Gothic Horror titulierten Film haben nun begonnen.

Der Film folgt einem amerikanischen Ehepaar, das in eine verschneite europäische Stadt reist, um dort ein Baby zu adoptieren. Während die Frau mit einer schweren Krankheit kämpft, stößt das Paar in ihrem abgelegenen Hotel auf rätselhafte Charaktere und wird mit unerklärlichen Ereignissen konfrontiert. Je mehr sie versuchen, ihr Ziel der Adoption zu erreichen, desto mehr verlieren sie den Bezug zu sich selbst und ihrer Beziehung.

Neben Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence sind auch Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson und Jared Harris Teil des Casts von What Happens at Night. Die Dreharbeiten zum neuen Scorsese-Film begannen im Februar 2026 in der Tschechischen Republik. Scorseses letzter Spielfilm, Killers of the Flower Moon, wurde ebenfalls über Apple TV veröffentlicht. Mit „What Happens at Night“ setzt der Regisseur seine Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst fort.

Premiere vielleicht noch im Herbst auf Apple TV

Wann der Film letztlich auf Apple TV verfügbar sein wird, ist bislang nicht näher spezifiziert worden. Sollte die Produktion jedoch wie geplant verlaufen, könnte „What Happens at Night“ bereits im Herbst Premiere feiern und sich damit als Kandidat für die nächste Oscar-Saison qualifizieren.

Apple TV könnt ihr für 9,99 Euro pro Monat abonnieren. Als Apple-One-Kunde habt ihr ebenfalls Zugriff auf den Streamingdienst.