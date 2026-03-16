appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW12/2026 (2 News)

Spannende Neuigkeiten aus der Technik-Welt

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+++ Montag um 13:15 Uhr – Frühlingsangebote bei Philips Hue +++

Es gibt mal wieder einen Sale bei Philips Hue, bei dem ihr 25 Prozent sparen könnt, wenn ihr neben mindestens einem Aktionsprodukt auch eine Hue Bridge Pro in den Warenkorb legt. Da auch zahlreiche neue Produkte wie die neuen Flux Lightstrips oder die Festavia Globe Lichterkette mit dabei sind, lohnt sich ein Blick auf die Aktion definitiv. Hier geht es direkt zu den Angeboten.

+++ Montag um 13:05 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++

Die Kommentare unter unserem letzten Gewinnspiel waren mal wieder mehr als amüsant. Die Losfee war heute bereits fleißig und hat Evelin aus Hamburg als Gewinnerin gezogen. Alle anderen bekommen am Freitag beim nächsten Gewinnspiel eine neue Chance.


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Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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