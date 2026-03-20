Endlich kein Kabelsalat mehr: Roborock bringt smarte Mähroboter in den Garten

Wer schon einmal versucht hat, einen Saugroboter im Wohnzimmer einzurichten, kennt das Prinzip: Auspacken, starten und entspannen. Genau dieses Gefühl will Roborock, aktuell die Nummer eins bei Saugrobotern, nun auch in den Garten bringen. Ab sofort gibt es die neuen Mähroboter RockNeo Q1, RockMow S1 und das Top-Modell Z1 zu kaufen. Das stundenlange Verlegen von Begrenzungskabeln im Beet gehört mit den Neuerscheinungen der Vergangenheit an: Die neuen Geräte lernen ihren Garten einfach digital kennen und verzichten auf lästige Kabel. Mit innovativen Funktionen wie automatischer Kartierung und intelligenter Hinderniserkennung wollen die Geräte zudem neue Maßstäbe für Effizienz und Komfort im Garten setzen.

Flaggschiff RockMow Z1: Hochleistung für anspruchsvolle Gärten

Das Topmodell RockMow Z1 ist speziell für große, unebene Rasenflächen bis zu 5.000 m² konzipiert. Dank Allradantrieb und Active Steering-System bewältigt es Steigungen von bis zu 80 Prozent sowie Hindernisse bis zu 6 cm Höhe. Die Kombination aus RTK, VSLAM und Sentisphere AI ermöglicht präzise Navigation, selbst in schattigen oder verwinkelten Gartenbereichen. Für Gebiete mit schwachem RTK-Signal steht zudem die Variante RockMow Z1 AWD LiDAR mit Laserunterstützung bereit. Alle Modelle erkennen Bäume, Gartenmöbel oder Tiere zuverlässig und mähen sicher um sie herum.

RockMow S1: Effizienz für mittelgroße Gärten

Der RockMow S1 überzeugt durch seine kompakte Bauweise und effiziente Rasenpflege für Flächen bis zu 1.500 m². Mit nur 70 cm Breite erreicht er schwer zugängliche Stellen und meistert dank Adaptive Terrain Traversal System Steigungen bis zu 45 Prozent. Die elektrisch verstellbare Schnitthöhe und automatische Begrenzungserkennung sorgen ganz ohne manuellen Aufwand für präzise Ergebnisse.

RockNeo Q1: Einfache Lösung für kleine Gärten

Für Gärten und Vorgärten bis zu 1.000 m² bietet der RockNeo Q1 eine unkomplizierte Lösung. Seine kompakte Größe und Wendigkeit ermöglichen präzisen Schnitt auch auf engen Flächen. Steigungen bis zu 45 Prozent und Hindernisse bis zu 4 cm Höhe sind für das Modell kein Problem. Mit minimalem Aufwand liefert der RockNeo Q1 konstant gepflegte Ergebnisse im Einsteigerbereich.

Alle Modelle der RockNeo- und RockMow-Serie lassen sich darüber hinaus mit dem PreciEdge-Schneidemodul aufrüsten. Dieses Zubehör ermöglicht vollautomatischen Kantenschnitt bis auf 3 cm und macht anschließendes Nacharbeiten überflüssig. Mit der neuen Mähroboter-Serie unterstreicht Roborock seinen Anspruch, smarte Lösungen für den Alltag zu entwickeln und bringt die bewährte Nutzerfreundlichkeit seiner Saugroboter nun auch in den Garten. Die Modelle sind ab sofort im Handel erhältlich. Der Roborock RockMow Z1 ist zu Preisen ab 1.999 Euro erhältlich, der RockMow S1 kostet ab 1.399 Euro. Das Einstiegsmodell, der RockNeo Q1, ist ab 799 Euro zu haben.