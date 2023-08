iPhone 15 könnte mit farblich passendem USB-C Kabel geliefert werden

Apple legt jedem iPhone ja ein weißes Lightning auf USB-C Kabel bei. Beim farbenfrohen iMac werden zum Beispiel farblich passende Kabel mitgeliefert und glaubt man den neusten Gerüchten aus Fernost, könnte Apple dem iPhone 15 fortan auch ein farblich passendes USB-C Kabel beilegen. Ein Foto mit entsprechenden Kabeln macht gerade die Runde im Internet, unter anderem soll der Sammler von Apple-Geräteprototypen „Kosutami“ bestätigt haben, dass er farblich abgestimmte Apple USB-C Kabel gesehen hat und diese wohl im Zusammenhang mit dem iPhone 15 stehen.

Dabei handelt es sich um ein mit Nylon umflochtenes USB-C Kabel, wie wir es schon vom iMac kennen. Bisher gibt es ja ein herkömmliches Kabel mit dazu, das wäre dann ein schönes Upgrade. Fraglich ist derweil, ob Apple alle iPhone 15 Modelle mit farblich passenden Kabeln ausliefern wird.

Das Foto zeigt USB-C Kabel in den Farben Schwarz, Gelb, Violett, Blau und Orange/Pink. Gerüchte weisen darauf hin, dass die Standardmodelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus in Blau und Pink verfügbar gemacht werden, demnach würden die Farboptionen übereinstimmen. Es wäre verwunderlich, wenn die teureren Pro-Modelle auf ein neues Kabel verzichten würden. Der Schritt, ein besseres und optisch passendes Kabel beizulegen, ist jedenfalls positiv zu betrachten.

iPhone 15 Pro USB-C Cable DVT Sample

Full black including connectors inside, comes with black SR(Strain relief plastic tubes) which different with the existing Woven Cable with USB-C from  (Except the one of Mac Pro)#Apple #appleinternal @HartleyCharlton @URedditor pic.twitter.com/pbjMDfpXu0

— Kosutami (@KosutamiSan) August 21, 2023