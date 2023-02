Farboptionen: iPhone 15 Pro in Dunkelrot, Hellblau und Dunkelpink für das iPhone 15

Jedes Jahr gibt es mindestens eine neue iPhone-Farbe. So möchte Apple die Generationen abgrenzen und für neue Kaufanreize sorgen. Für die diesjährigen iPhone 15-Modelle sind nun die neuen Farbcodes durchgesickert. Eine ungenannten Quelle, die an den iPhone 15-Modellen arbeitet, hat folgende Farben an 9to5Mac geschickt.

Das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sollen demnach in der Farbe Dunkelrot mit dem Hex-Code #410D0D auf den Markt kommen, Apple soll den Namen „Dark Sienna“ verwenden. Die Standardmodelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus sollen hingegen in zwei neuen Farben kommen. Hellblau (#4DB1E2), als Pinkton-Blau bezeichnet und Dunkelpink (#CE3C6C) als Telemagenta betitelt.

Laut der Quelle von 9to5Mac sind die Informationen über die Farboptionen „noch früh“ und „könnten sich ändern“, wenn der Herbst näher rückt. Da Apple die Geräte lange vor ihrer Markteinführung plant, werden die Designentscheidungen wahrscheinlich in naher Zukunft festgelegt. Es wird erwartet, dass Apple im März mit der EVT-Phase (Engineering Validation Test) der iPhone 15-Produktion beginnt.

Welche Farbe spricht euch an? Welche würdet ihr euch wünschen?

(via 9to5Mac, Fotos via MacRumors)