Cell Broadcast: Handy-Warnsystem ist ab sofort aktiviert

Nach dem erfolgreichen Probebetrieb am Warntag 2022, der am 8. Dezember des letzten Jahres stattfand, geht Cell Broadcast jetzt am 23. Februar 2023 endgültig in den Wirkbetrieb. Nun können auch alle Lagezentren der Bundesländer eine Warnung über Cell Broadcast zusätzlich zu den bereits existierenden Warnmitteln auslösen. Laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sei dies „ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes“.

Cell Broadcast ist eine Warnnachricht, die direkt auf das Handy oder Smartphone geschickt wird. Über kein anderes Warnmittel können mehr Menschen erreicht werden. Cell Broadcast stellt so eine wichtige Erweiterung der in Deutschland verwendeten Warnmittel wie Sirenen, Radio und Fernsehen, Warn-Apps oder digitale Stadtinformationstafeln dar.

Für Cell Broadcast-Warnungen wird eine Standardtechnologie des Mobilfunknetzes genutzt: Handys und Smartphones registrieren sich automatisch in einer sogenannten Funkzelle, über die ein Netzempfang hergestellt wird. Der Vorteil dabei ist, dass so alle Personen anonym erreicht werden können. Der hierfür erforderliche Datenverkehr wird auch durch ein erhöhtes Aufkommen an Mobilfunkgesprächen nicht beeinflusst. So funktioniert Cell Broadcast auch in stark ausgelasteten Netzen. Zudem schrillt die Alarmsirene auch dann, wenn das Handy oder Smartphone auf stumm geschaltet ist. Lediglich im Flugmodus werden keine Warnmeldungen zugestellt.

Rund ein Viertel aller Mobilfunkgeräte bleibt außen vor

Die Handynetzbetreiber von der Deutschen Telekom, Vodafone und O2 Telefónica haben die Aktivierung von Cell Broadcast mit dem heutigen 23. Februar 2023 bereits bestätigt. Gewarnt wird in Zukunft beispielsweise vor einem Großbrand, einem Unwetter oder Hochwasser. Der Anlass für die Einführung von Cell Broadcast ist ein trauriger: Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Sommer 2021 mit mehr als 180 Toten gab den entscheidenden Anstoß für die Entwicklung dieser Technologie.

Rund ein Viertel der Mobilfunkgeräte bleibt trotzdem außen vor: Ältere Modelle, die gerne von Senioren und Seniorinnen genutzt werden und über veraltete Software-Versionen verfügen, sind mit Cell Broadcast nicht kompatibel. Zudem besitzen schätzungsweise rund vier Prozent der Menschen in Deutschland gar kein Mobilfunkgerät. Als einen Zugewinn im Katastrophenfall kann Cell Broadcast trotzdem betrachtet werden.

Auf neueren iPhones wurde die Kompatibilität mit Cell Broadcast mit dem Update auf iOS 16.1 implementiert, ältere iPhone-Modelle sollten mindestens iOS 15.51 installiert haben. Das iPhone 6, iPhone 5s und älter sind von der Nutzung ausgeschlossen. In den Einstellungen des iPhones findet sich die Aktivierung für Cell Broadcast unter „Mitteilungen“ → „Cell Broadcast Alerts“. Hier sollten mindestens die beiden ersten Optionen „Extreme Gefahr“ und „Gefahreninformation“ aktiviert werden, um bei Gefahren gewarnt zu werden. Die Option „Test Warnungen“ muss nicht aktiviert werden und ist für Testläufe durch den Netzbetreiber gedacht.