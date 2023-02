Spotify: Individuelle Playlist über KI-basierte DJ-Funktion

Der Musikstreaming-Dienst Spotify (App Store-Link) hat eine neue Funktion in einem eigenen Newsroom-Artikel vorgestellt: Ein KI-gesteuerter DJ, der eine ständig wechselnde personalisierte Wiedergabeliste kuratiert und auch kommentiert. Spotify beschreibt das Feature als „AI DJ in your pocket“, also einen „KI-DJ in deiner Tasche“, der „dich und deinen Musikgeschmack so gut kennt, dass er auswählen kann, was er für dich spielen soll“.

In einem Launch Trailer für die neue KI-DJ-Funktion bei YouTube scheint die Funktion einen Radiomoderator ziemlich genau zu imitieren und somit den Eindruck eines personalisierten Radiosenders zu schaffen. Die KI streut Wissenswertes und Kommentare über den Künstler bzw. die Künstlerin oder den Titel ein, während sie sanfte Übergänge zwischen den Songs kreiert.

User können Feedback zu abgespielten Inhalten geben

Die Wiedergabeliste ist endlos, aber Spotify-User können offenbar das Genre oder den Interpreten wechseln, indem sie die DJ-Taste auf dem Bildschirm drücken. Auf der Grundlage dieses Feedbacks will Spotify die Musikempfehlungen verbessern, indem sie aktuelle Veröffentlichungen durchsucht und neue Inhalte vorschlägt, die einem gefallen könnten, oder auch zu älteren Titeln zurückführt, die man schon einmal gehört hat.

Die künstlich erzeugte DJ-Stimme wird von der Sonatic AI-Sprachtechnologie angetrieben, einem Startup, das Spotify im vergangenen Jahr übernommen hatte. Laut Spotify stammen die Worte des DJs aus verschiedenen Quellen, zudem diente Spotifys Head of Cultural Partnerships, Xavier „X“ Jernigan, als Vorbild für die DJ-Stimme. Aktuell befindet sich die AI DJ in your pocket-Funktion noch in einer Betaversion, und Spotify hat bereits angekündigt, die Technologie in Zukunft sukzessive zu verbessern. Das abschließende YouTube-Video zeigt euch das Feature in Aktion.