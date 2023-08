ESR HaloLock 3-in-1 Ladegerät jetzt auch mit MagSafe-Schnellladen

Das ESR HaloLock 3-in-1 Ladegerät mit CryoBoost (Kühlfunktion) ist nicht neu, im August 2022 haben wir die Ladestation ausführlich besprochen. Bei dieser Variante musste man noch sein eigenes Apple Watch Ladekabel in die Station einführen, außerdem wurden iPhone und Apple Watch nicht mit der maximalen Geschwindigkeit aufgeladen. Die neue Variante des ESR HaloLock 3-in-1 Ladegeräts (Amazon-Link) bietet jetzt 25 Watt, kann das iPhone mit 15 Watt schnell laden und zudem die Apple Watch mit 5 Watt ebenfalls schnell aufladen. Ein Kabel müsst ihr nicht mehr selbst einfädeln, der Ladepuck ist in die Station integriert.

Das sind natürlich schöne Vorteile, allerdings müssen diese auch ordentlich entlohnt werden. Während der Vorgänger mit aktuell 59,99 Euro statt 89,99 Euro sehr erschwinglich ist, kostet die Neuauflage 189,99 Euro. Weiterhin mit an Bord ist die CryoBoost-Technolgie, hier ist ein kleiner Mini-Lüfter am iPhone-Lader angebracht, der das iPhone kühlt und so das Laden noch effizienter ist. Besonders spannend ist die Kombination, wenn man das iPhone nutzt und zum Beispiel Videos anschaut. Dann lässt sich das iPhone kühl halten und effizierter aufladen. Optional lässt sich der Lüfter deaktivieren, sollte man die Station zum Beispiel auf dem Nachttisch nutzen wollen.

Weiterhin könnt ihr die AirPods auf der Station laden, zudem wird ein 33 Watt Netzteil sowie ein passendes Kabel direkt mitgeliefert. Ihr seid also direkt startklar und könnt iPhone und Apple Watch im Schnelllademodus aufladen und zusätzlich eure AirPods kabellos mit Storm versorgen. Das alles hat mit knapp 190 Euro einen hohen Preis.

