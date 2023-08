SwitchBuddy: Version 3.5.0 integriert Review-Daten von OpenCritic

Neben der PlayStation und der Xbox dürften wohl auch viele bundesdeutsche Haushalte mit einer Nintendo Switch ausgestattet sein. Auch ich bin zu Weihnachten im letzten Jahr unter die Switch-Gamer gegangen und habe mir zum Fest eine Nintendo Switch OLED (Amazon-Link) zugelegt. Wer mehr aus seiner Nintendo-Konsole herausholen möchte, sollte sich die iOS-App SwitchBuddy (App Store-Link) zulegen, die gratis für iPhones und iPads im App Store zur Verfügung steht.

SwitchBuddy ist eine inoffizielle, aber praktische Companion-App für die Nintendo Switch, die vom Entwickler Filip Nemecek veröffentlicht wurde. Zur Installation auf dem iPhone oder iPad sollte man neben iOS bzw. iPadOS 14.0 oder neuer auch etwa 26 MB an freiem Speicherplatz bereithalten. Eine deutsche Lokalisierung ist für SwitchBuddy mittlerweile auch vorhanden.

Mit SwitchBuddy lassen sich unter anderem auf der Konsole erstellte Screenshots auf das Apple-Gerät transferieren, sie in einer Galerie einsehen, News aus dem Nintendo Switch-Universum verfolgen, entsprechende Videos ansehen und vieles mehr. Die Nutzung der App ist dabei kostenlos und kommt ohne Werbung aus. Wer individuelle Icons und Themes verwenden sowie unbegrenzt Spiele-Neuveröffentlichungen verfolgen möchte, kann SwitchBuddy+ abonnieren, das 17,99 Euro/Jahr oder einmalig 29,99 Euro kostet, aber rein optional ist.

Entwickler Filip Nemecek hat in den letzten Monaten bereits weiter fleißig an SwitchBuddy gearbeitet und nun ein weiteres Versions-Update auf v3.5.0 im deutschen App Store veröffentlicht. Die Aktualisierung bringt Daten vom Review-Aggregator OpenCritic mit sich, so dass Nutzer und Nutzerinnen der App schnell sehen können, wie gut ein bestimmtes Spiel in den Reviews abgeschnitten hat. Das sind die Neuerungen von v3.5.0:

OpenCritic-Zusammenfassung und -Bewertungen

Bei den meisten Spielen werden jetzt auf der Detailseite Übersichtskarten angezeigt, die die durchschnittliche Bewertung des Spiels durch die „Top-Kritiker“ von OpenCritic sowie die Stufe und den Prozentsatz der Rezensenten, die das Spiel empfehlen, angeben. So kann jeder auf einen Blick erkennen, ob es sich um ein außergewöhnliches Spiel handelt.

Personen mit einem SwitchBuddy+-Abo können auch die verfügbaren Rezensionen durchsuchen. Die App nutzt die empfohlene Sortierung von OpenCritic, um die relevantesten Rezensionen zuerst anzuzeigen, und bei Rezensionen, die nicht auf Englisch sind, wird die Sprache neben dem Veröffentlichungsdatum auf einer Karte angezeigt.

Best of 2033-Sammlung

Mit den verfügbaren Spielbewertungen kann SwitchBuddy nun die (bisher) besten Spiele des Jahres 2023 in der Registerkarte „Spiele“ anzeigen. Mit den Bewertungen für Spiele werden in Zukunft auch neue Funktionen freigeschaltet, darunter die Anzeige weiterer „Best Of“-Sammlungen und das Filtern von vergünstigten Spielen im Bereich „Deals“ auf der Grundlage ihrer Bewertungen.

SwitchBuddy ist ein wirklich nützliches Helferlein für die Nintendo Switch und bietet viele praktische Informationen und Features für die Spielkonsole. Solltet ihr also auch eine Nintendo Switch euer Eigen nennen, empfiehlt sich der Download von SwitchBuddy auf jeden Fall. Nicht ohne Grund wird die App im deutschen App Store mit sehr guten 4,7 Sternen bewertet.