JOBY Beamo Reel und Beamo Studio Kit: Neue Ergänzungen zur Content-Erstellung

JOBY, die bekannte Zubehör-Marke für Audio- und Video-Equipment, hat die neuen Beamo Reel und Beamo Studio Kits als Teil ihrer Produktpalette für Smartphone- und Kamerabeleuchtung präsentiert. Die JOBY Beamo Reel und Beamo Studio Kits wurden entwickelt, um Kreative dabei zu unterstützen, unterwegs oder im heimischen Studio die perfekte Beleuchtung zu erzeugen, um auf diese Weise Videoinhalte aufzuwerten.

Beamo Studio Kit: Komplettlösung fürs YouTube-Heimstudio

Das Beamo Studio Kit ist JOBYs Komplettpaket für die Beleuchtung des YouTube-Heimstudios. Es ist ideal für alle, die ihren eigenen YouTube-Kanal starten wollen, und enthält alles, was man braucht – einschließlich des Beamo Studio Key Lights und des Beamo Studio Background Lights –, um von zu Hause aus Videos in bester Qualität zu drehen. Die flexible Streuung des Key Lights sorgt für die beste Bildqualität bei der Aufnahme eines YouTube- Videos im heimischen Studio. Es verfügt über 10 Helligkeitsstufen und 3 Farbtemperaturen, aus denen man wählen kann, um die Töne und Effekte an den geplanten Inhalt anzupassen.

Dank des Stativs kann das Key Light auf die ideale Höhe (68-85 cm) eingestellt werden, je nach Bedarf. Die mitgelieferte Smartphone-Halterung wird von einem flexiblen GorillaPod-Arm getragen, der das Ausrichten und Einrahmen erleichtert, und die Blitzschuhe am Key Light und der Smartphone-Halterung ermöglichen das Anbringen eines JOBY Wavo-Mikrofons zur Verbesserung der Audioqualität. Das Beamo Studio Kit ist in verschiedenen Varianten erhältlich: Das Beamo Studio Creator Kit für 139,99 Euro deckt alles ab, was man braucht, um einen Kanal von zuhause aus zu starten, einschließlich Key Light, farbigem Hintergrundlicht und Mikrofon. Das Beamo Studio Deluxe Beleuchtungs-Kit ist eine Komplettlösung für das Videostudio zuhause, kostet 99,99 Euro und kommt mit einem Key Light und einem farbigen Hintergrundlicht, um den eigenen Kanal zu starten.

Beamo Reel: Auch mobil auf Reisen einsetzbar

Das Beamo Reel wurde für Content Creators entwickelt, die viel unterwegs sind. Das kompakte und leichte LED-Licht eignet sich perfekt für Reise-Vlogger, die ein actionreiches Video drehen, oder für IRL-Creator, die ihren Alltag filmen, um überall mit dem Smartphone oder der Kamera hochwertige Aufnahmen zu machen. Die Helligkeit wird durch einfaches Drehen des Lampenrands während des Vloggings geregelt. So muss man nicht mehr zur Rückseite der LED greifen, um zu erahnen, wo sich die Knöpfe und Regler befinden.

Das ergonomische Design passt gut in die eigene Handfläche und das Standard-¼“-Gewinde an der Unterseite ermöglicht es, die LED mit jedem JOBY-Stativ zu verbinden. Außerdem lässt sich das Beamo Reel dank des mitgelieferten Blitzschuh-Adapters ganz einfach an einer Kamera- oder Smartphone-Klemme befestigen, und es kann auch alleine auf dem Tisch oder auf dem Boden stehen, was es zu einem vielseitigen Werkzeug für die Content-Erstellung macht.

Das Beamo Reel ist in drei Ausführungen erhältlich: Das Beamo Reel für 29,95 Euro, das mit dem eingebauten Diffusor superweiches Licht erzeugt und drei verschiedene weiße Farbtemperaturen bietet, und das Beamo Reel Color für 49,95 Euro, das mit dem eingebauten Diffusor ein besonders flexibles Licht erzeugt und drei verschiedene weiße Farbtemperaturen sowie 12 zusätzliche voreingestellte RGB-Farben bietet. Zusätzlich gibt es das Beamo Reel Creator Kit, ein für 119,95 Euro erhältliches All-in-One-Kit, das das mobile Stativ-Kit PodZilla Medium, das Vlogging-Mikrofon Wavo Mobile und die Beamo Reel LED-Leuchte enthält. Dieses sofort einsatzbereite V-Logging-Paket sorgt für die Stabilisierung des Smartphones, für klare Audioaufnahmen und für eine flexible Beleuchtung.